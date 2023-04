El Mallorca mira a la permanencia y el Athletic a Europa

Los de Valverde deben sumar como visitantes para meterse en la lucha por Europa Los bermellones, por su parte, tienen la salvación casi hecha

Mallorca y Athletic de Bilbao se jugarán este lunes, en el partido que cierra la jornada 32º de LaLiga en Son Moix, puntos clave en los objetivos de asegurar la permanencia y pelear por un puesto en las competiciones europeas, respectivamente.

Los bermellones que dirige Javier Aguirre suman 40 puntos y están a un paso de sellar la tercera temporada consecutiva en Primera División. El técnico mexicano recupera al mediocentro Íñigo Ruiz de Galarreta y al central Antonio Raillo, dos futbolistas muy importantes en los esquemas del técnico mexicano. El eibarrés y el cordobés cumplieron la pasada jornada ante el Atlético de Madrid el partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y regresan al once en un partido especial para ambos.

El "Vasco" podrá alinear a su equipo de gala ante el Athletic, incluidos Kang In Lee y Vedat Muriqi, dos de los futbolistas más en forma de los mallorquinistas; el surcoreano y el kosovar no formaron parte del once titular la pasada jornada ante el Atlético y solo jugaron algunos minutos en la segunda parte.

El Mallorca ha tenido una trayectoria irregular en su estadio esta temporada. En Son Moix cayeron el Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, ganó el Elche y empataron Osasuna y Real Sociedad.El Athletic tiene, por segunda jornada consecutiva, de meterse en los puestos europeos de la tabla. Un privilegio que dentro de una semana podría tener también la posición que ocupa ahora en la tabla, la séptima, si el Real Madrid le gana a Osasuna la final de la Copa del Rey.

Aunque, a la espera de esa final de la que le descabalgó precisamente el conjunto navarro, lo que quieren los de Ernesto Valverde es seguir ganando opciones de alcanzar el objetivo marcado públicamente por presidente, técnico y plantilla: el de regresar la próxima temporada a competiciones europeas.

Los 'leones' fallaron su primera oportunidad de esta semana, el pasado jueves frente a un Sevilla que se llevó la victoria de San Mamés a última hora con un penalti discutido en un choque con algún merecimiento más de los locales, que también cuestionaron uno de los dos goles que les anuló el VAR, que de los visitantes.

Pero el Athletic no logró el jueves el jueves lo que pretendía y ahora deberá hacerlo a domicilio en el Visit Mallorca Estadi. Donde buscará también su cuarto triunfo consecutivo fuera de casa, tras los obtenidos en Valladolid (1-3), Cornellà-El Prat (1-2) y Almería (1-2) dentro de una racha previa a la última jornada de 13 puntos conseguidos de 15 posibles.

Para intentarlo, Valverde recupera a los sancionados en la última jornada, Mikel Vesga y Oier Zarraga, y es posible que también a los lesionados Iñigo Martínez e Iñigo Lekue.

Por contra, tendrá la baja por sanción de Oihan Sancet, que cumplió ciclo de tarjetas contra el Sevilla, y seguirá sin poder contar con el capitán Iker Muniain, lesionado. Lo que le complica una posición de media punta en la que se relevan entre ambos, dependiendo de donde prefiera ubicar a Sancet.

Esa es, en principio, la única incógnita de cara a la alineación de mañana. Las opciones más claras para despejarla son las de Berenguer, en una decisión muy ofensiva, o las de Vesga o Zarraga. Como Vesga volverá seguro al once, lo más probable es que el espigado alavés se coloque junto a Dani García y Ander Herrera como tercer centrocampista.

Por lo demás, a la espera de la evolución de Iñigo Martínez, al que podría llegarle demasiado pronto el choque tras las molestias musculares que le hicieron perderse el choque ante el Sevilla, se presume de inicio al bloque de las últimas semanas con los Williams en las bandas y Gorka Guruzeta arriba.- Alineaciones probables:Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Copete, Jaume Costa; Dani Rodríguez, Ruiz de Galarreta, Morlanes, Kang In Lee; Muriqi.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Dani García, Vesga; Iñaki Williams, Ander Herrera, Nico Williams; Guruzeta.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz)

Estadio: Son Moix

Hora: 19.00.