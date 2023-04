Ancelotti se confiesa: "Me enfadé en el vestuario..."

El entrenador del Real Madrid habló tras el triunfo ante el Almería Al italiano no le hizo gracia "haber encajado seis goles en los dos últimos" partidos

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, hizo público su enfado con sus jugadores en el vestuario del Santiago Bernabéu en el descanso, tras recibir un gol del Almería por un exceso de relajación defensiva que se repitió en la segunda mitad, pero está convencido de que no se dará en la final de la Copa del Rey ni en el duelo europeo ante el Manchester City.

"No me preocupa porque conozco lo que puede hacer mi equipo a nivel defensivo. No entiendo que en dos partidos, después de que hemos tenido seis porterías a cero, haber encajado seis goles en los dos últimos", aseguró en rueda de prensa.

"Nos hemos relajado. Y eso que hoy intentamos concentrarnos mucho en el aspecto defensivo. Lo hemos hecho bien en presión tras perdida pero marcamos el 3-0 y bajamos la concentración. Me enfadé en el vestuario y tras marcar el cuarto baja otra vez. Es un toque de atención bueno porque en pequeños bajones hemos encajado dos goles. No va a pasar en los próximos partidos", añadió.

Se quedó 'Carletto' con la cara de la moneda, el poder ofensivo de su equipo, que marcó cuatro goles y puedo hacer otros tres más si los postes no lo hubiesen evitado.

"Si piensan en los próximos partidos los aficionados, seguro que no tenía que arriesgar con Karim, pero la realidad es que está bien y lo ha demostrado en el campo. En ataque el equipo es muy peligroso con su calidad, la de Vini y Rodrygo. Con balón jugamos muy bien, hay partidos que acertamos como hoy y a nivel ofensivo hemos estado muy bien", opinó.

Las rotaciones por las que apuesta Ancelotti no se deben a que tenga la mente en la final de la Copa ni en las semifinales de la Liga de Campeones: "Todos los jugadores están listos para jugar y para no hacerlo. Hoy he dado un poco de descanso a Valverde, que tenía un golpe en el pie, y a Carvajal".

"Tengo la idea de dar descanso a jugadores el martes, a los que están cansados, no por pensar en la final del sábado que todavía está muy lejos", señaló.

Ese partido no lo podrá jugar, por sanción, Eduardo Camavinga y no desveló si pasará al centro del campo por la lesión de Luka Modric en los siguientes partidos.

"A pesar de la ausencia de Modric él tiene también la opción de jugar de mediocentro, como hizo muy bien ante el Liverpool en la ida y la opción de jugar como lateral. Tenemos que ver esta semana cómo evoluciona Modric, si se puede recuperar o no y desde ahí decidir las alineaciones", destacó.