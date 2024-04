"No es justificable el precio para del fútbol para cometer un delito"

La lucha frontal de LaLiga contra la piratería sigue dividiendo opiniones en el deporte nacional. Por una parte, los aficionados que consideran muy elevado el precio a pagar por ver el fútbol en los salones de sus hogares. En la otra vereda, los estamentos oficiales que apuestan por la condena -no solo moral- a los que acudan a esta práctica. Y en medio, un auto que avanza con miras a desaparecer paulatinamente el fenómeno, por más impopular que pueda ser la medida.

En un principio se creía que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, mencionado hasta el hartazgo por Javier Tebas y la prensa deportiva el último mes, admitió la diligencia apuntando directamente a los que consumen el fútbol a través de plataformas no autorizadas. Sin embargo, con el paso de los días se enfatizó en que se referían a los 'cardsharers' -que redifunden la señal para lucrarse- y no al usuario final que solo ve los partidos.

“DIEZ EUROS AL DÍA”

"No es justificable el precio del fútbol para cometer un delito. En España, el fútbol se puede consumir por unos diez euros al día. No se puede poner el foco en el precio del bien, sino en los que están cometiendo un delito y, además, se lucran por hacerlo", explicaron a SPORT fuentes de LaLiga, desglosando el dinero a desembolsar en caso de aspirar a ver toda la parrilla que ofrecen las plataformas autorizadas.

Otra alternativa del aficionado para acceder al fútbol es mediante el pago a algunas IPTVs que retransmitan de manera no autorizada. Eso sí, la institución tiene claro que su batalla no es contra las 'telecos' que brindan estos servicios. "El problema no está en la IPTV, sino en el uso que se le da a la misma. La IPTV se puede utilizar para proporcionar contenido que sí respete las leyes de propiedad intelectual. Más que condenar la herramienta, condenamos el fin para el que se utiliza".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Sport

"Es una batalla a largo plazo. La piratería es un gran problema para el deporte que, de hecho, ha privado al Gobierno de ingresar más de 500 millones de euros. Por ello es necesario crear leyes para legislar este delito. Con las nuevas tecnologías, es casi imposible adelantarse a los hackers que roban contenido no solo de LaLiga, sino del deporte y del entretenimiento en general, por lo que es necesaria la colaboración de todas las instituciones para hacer frente a este gran problema", añadió la entidad.

"NUNCA HA SIDO AFICIONADO AL FÚTBOL"

Frontalmente opuesta es la posición de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE). "Estos precios están expulsando de nuestro deporte a la gente que lo ha convertido en lo que es hoy en día, el deporte más popular del mundo. Ante este panorama nos parece que estigmatizar a los mismos que han hecho grande a nuestro deporte llamándoles delincuentes por intentar al menos disfrutar del fútbol en televisión de manera precaria es poner de manifiesto una ignorancia muy grande sobre los que es el fútbol para la gente y lo que es la gente para el fútbol", argumentó a SPORT el portavoz de FASFE, Emilio Abejón.

"Creemos que Tebas está hablando desde la atalaya del que nunca ha sido aficionado al fútbol. Si lo hubiera sido habría experimentado en sus propias carnes la deriva de nuestro deporte desde su realidad hasta no hace mucho como evento popular que basaba su éxito en su accesibilidad para todos los públicos, en ser un evento social y cultural que la clase trabajadora y los jóvenes estudiantes se podían permitir disfrutar, tanto acudiendo a las gradas o como espectadores del sucedáneo que es el fútbol en televisión", añadió Abejón.

COBERTURA LEGAL

Dado el caso se llegara a exponer judicialmente a aquellos que solo consuman el fútbol 'pirata', Abejón dispone la FASFE para ayudar: "Si se dieran casos en que aficionados fueran procesados por este tema, cosa que se nos antoja kafkiano, no dudaríamos en personarnos en el procedimiento y dar toda la cobertura legal a nuestro alcance para evitar la salvajada que supondría condenar penalmente a alguien por ver fútbol a través de medios no oficiales".

Finalmente, apuntó Abejón al que, a su modo de ver, es el problema principal: el dinero. "Estos precios hacen al fútbol inaccesible para inmensas capas de la población. Los gestores del fútbol creemos que tienen, como custodios de nuestras instituciones y tradiciones futbolísticas, que tratar que el fútbol sea accesible para todas las personas que lo amamos. La supervivencia de nuestro deporte depende de eso. Creemos que es su principal labor, y de momento no lo han entendido. Esperemos que lo hagan. Nosotros trabajaremos por ello con las herramientas de que disponemos", concluyó.