El inicio de la gira vasca del Getafe mide las necesidades de la Real Sociedad

El conjunto 'txuri urdin' recupera a André Silva para tratar de frenar la peor racha en el inicio liguero desde que Imanol se sienta en el banquillo Los azulones aterrizan en el Reale Arena como un hueso duro de roer, tan como demuestra su desempeño en jornadas anteriores

Tras un inicio de temporada de contrastes, la Real Sociedad, necesitada de una victoria para no perder la cara a la Liga, se verá las caras con el Getafe, que iniciará el primero de sus dos duelos consecutivos en tierras vascas con la idea de sumar puntos para mirar hacia los puestos de arriba.

El conjunto azulón sólo ha perdido frente al Real Madrid, líder de la competición, y el Girona, una de las sensaciones de la Liga en el arranque del curso. Por eso, en Zubieta son conscientes de la dificultad del encuentro de este domingo.

Con el peor inicio de campeonato desde que es entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil quiere revertir la situación cuanto antes y eso pasa por conseguir mañana los tres puntos en el Reale Arena. Una buena prueba para el conjunto txuri urdin de poder medir la capacidad del equipo para aguantar el ritmo 'Champions' con partidos cada tres o cuatro días.

El bagaje en casa, de momento, no es el esperado por la afición, con dos pinchazos ante Girona y Celta, ambos empatados a uno, y la apabullante victoria ante el Granada (5-3). Cinco puntos de nueve posibles como local que saben a poco y que la plantilla quiere enmendar mañana con una victoria ante el conjunto azulón.

Con las bajas de Aritz Elustondo y Arsan Zakharyan -que está enfermo-, el club txuri urdin afronta este encuentro con las dudas en el estado físico de Martín Zubimendi, además de la gestión de cargas que ha tenido Kieran Tierney después del encuentro del pasado miércoles frente al Inter de Milán.

Se estrena en la convocatoria, aunque tal vez es pronto para que disfrute de muchos minutos, el portugués André Silva, que ha entrenado varias sesiones con el grupo una vez recuperado de su lesión.

Se prevén algunos cambios en el once realista, con Aihen Muñoz ganando enteros para volver a ser de la partida de Alguacil, algo que no saborea desde el encuentro en Las Palmas de la tercera jornada de liga. También podría estrenarse Sadiq Umar como titular en la delantera, quien todavía sigue recuperando sensaciones tras la lesión de ligamento cruzado de la rodilla.

Alguacil se mide a un hueso duro de roer. El Getafe de José Bordalás es siempre un rival incómodo y ha sido habitual que coseche buenos resultados frente a la Real Sociedad en los últimos años. De los últimos diez encuentros, cuatro victorias son para la Real Sociedad, otras cuatro para el Getafe y los dos encuentros restantes se saldaron con tablas.

Mientras, el Getafe iniciará frente a la Real Sociedad la primera de sus dos salidas consecutivas al País Vasco, donde el equipo de José Bordalás cerrará este miércoles su gira por el norte con su visita al Athletic para firmar dos duelos clave que podrían encarrilar sus objetivos este curso.

El conjunto azulón afrontará dos pruebas de fuego en un par de escenarios muy complicados que probarán el nivel de una plantilla a la que le han venido muy bien los refuerzos de última hora del mercado de verano. Casi sobre la bocina, llegaron Diego Rico y Mason Greenwood, que junto con la recuperación de otro de los fichajes del curso, José Ángel Carmona, han dado un impulso de calidad al Getafe.

Los tres fueron protagonistas en la victoria del equipo la pasada jornada frente a Osasuna (3-2). Carmona, marcó uno de los tantos de su equipo, Diego Rico aportó estabilidad al maltrecho lateral izquierdo del Getafe y Mason Greenwood revolucionó el encuentro en los últimos quince minutos con su habilidad, velocidad y desborde.Rico -que se encontrará con su ex equipo en San Sebastián- y Carmona, serán titulares si no hay sorpresas. Mason Greenwood, aún en proceso de adaptación tras un año de parón sin jugar, esperará su turno en el banquillo. La cercanía del siguiente duelo, este miercoles frente al Athletic en San Mamés, podría darle en el próximo partido una posibilidad de entrar en el once.

Y es que, para afrontar dos salidas que pueden enfocar el objetivo del equipo, Bordalás reconoció que hará rotaciones en su once. Por eso, los aficionados del Getafe verán esta semana en acción a casi todos sus jugadores.

De momento, ocupa la novena posición en la tabla con siete puntos y a dos de los puestos europeos. El descenso queda a cuatro de distancia y, si el Getafe consigue dos victorias en San Sebastián y Bilbao, tomará un impulso muy importante para soñar con disfrutar de una temporada sin sobresaltos.

Y, ante los hombres de Imanol Alguacil, además de Carmona y de Diego Rico, lo más probable es que Bordalás salga de inicio con un once continuista en el que nombres como Carles Aleñá, Mauro Arambarri u Omar Alderete comenzarán el encuentro en el banquillo. De momento, Jaime Mata, Djené Dakonam y Stefan Mitrovic parecen haberles ganado la partida.

Quienes no jugarán con total seguridad serán Luis Milla y Enes Ünal, ambos por lesión. Fabrizio Angileri, expulsado ante Osasuna, finalmente podrá jugar tras la decisión del Comité de Competición, que anuló la tarjeta roja que vio el defensa argentino por protestar desde el banquillo.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal o Sadiq y Barrenetxea.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Duarte, Diego Rico; Carmona, Djené, Maksimovic, Aleñá o Mata; Mayoral y Latasa.

Árbitro: Pulido Santana (canario).

Estadio: Reale Arena.