Ilias Akhomach, sobre su decisión de jugar con Marruecos: "Sentí mucha felicidad con el gol de Hakimi contra España"

Ilias Akhomach, exblaugrana y actual jugador del Villarreal, estuvo en las categorías inferiores de la selección española hasta que apostó jugar con Marruecos. El extremo era un fijo en las inferiores, pero en noviembre del pasado año, comunicó a la RFEF que ponía por delante a la selección marroquí.

En una entrevista para 'BeinSports', el extremo ha comentado su decisión y si fue difícil tomarla, teniendo en cuenta que estuvo en las categorías inferiores de España. Explica que tenía la decisión tomada desde hace tiempo: "He jugado en las inferiores de España para ganar experiencia y seguir mejorando, pero todos sabían mi decisión final" reconoció.

Para demostrar su sentimiento por Marruecos, explica que el gol que más ha celebrado fue el que marcó Hakimi ante España, en el pasado Mundial de Qatar: "La panenka de Hakimi contra España fue el momento que más me alegré con la selección, sentí mucha felicidad".

No es la primera vez que Ilias comenta su polémica decisión de abandonar la Selección. En declaraciones para 'Relevo', comentó que siempre pone su patriotismo por delante, y eso hizo que la balanza se decantase por Marruecos: "La selección es una cosa de sentimiento, algo que te va a durar durante todo tu futuro. No es jugar un partido y después cambiarte, como piensa mucha gente. Y lo que he querido es jugar con Marruecos", admitió.

"Estoy agradecido con la selección española"

Pese a su determinación por Marruecos, el extremo guarda un gran cariño a la selección española: "Mi cultura, mis orígenes… todo es de Marruecos. Uno tiene que tomar decisiones y esta ha sido la que, por dentro, tenía que tomar. Eso no quita que siempre voy a estarle muy agradecido a la selección española por lo que ha hecho por mí, tanto a Francis (coordinador de categorías inferiores), como a Santi Denia (seleccionador sub-21) y a todos los entrenadores que he tenido."

Ilias esta temporada con el conjunto 'groguet' ha disputado más partidos de los esperados. Acumula un total de 23 encuentros, anotando dos goles y una asistencia.