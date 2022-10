Un fallo de Lecomte obligó a tener que buscar la remontada. Un doblete de Joselu lo permitió pero Lucas Pérez neutralizó la reacción perica El delantero del Cádiz mandó un balón al larguero en una falta en el 94' y estuvo cerca de dejar al Espanyol sin puntuar

Empate agridulce del Espanyol en el Nuevo Mirandilla (2-2). Los de Diego Martínez voltearon un gol de Chust tras otro error atrás –hoy de Lecomte- merced a un doblete de Joselu. Sin embargo, no sentenciaron y Lucas Pérez devolvió las tablas y llegó incluso a tener el triunfo del Cádiz en una falta al larguero.

FICHA TÉCNICA Liga Santander CAD 2 ________________ 2 ESP ALINEACIONES Cádiz Ledesma; Zaldua, Luis Hernández, Chust, Espino; Alejo (Ocampo, 64'), San Emeterio (Álex Fernández, 57'), Alcaraz (José Mari, 82'), Bongonda (Lozano, 57'); Sobrino y Negredo (Lucas Pérez, 64'). Espanyol Lecomte; Calero, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Vini Souza (Pol Lozano, 93'), Edu Expósito (Óscar Gil, 87'); Aleix Vidal (Lazo, 76'), Darder (Keidi Bare, 76'), Melamed; y Joselu. Goles 1-0 M. 41 Chust. 1-1 M. 51 Joselu. 1-2 M. 67 Joselu. 2-2 M. 78 Lucas Pérez. Árbitro Hernández Hernández (canario). T.A.: San Emeterio (32'), Chust (36'), Zaldua (47'), Ocampo (69') / Melamed (13'), Aleix Vidal (68'), Óscar Gil (92') y Lozano (93') Incidencias Nuevo Mirandilla. 16.572 espectadores.

No fue el inicio esperado por el Espanyol. Un testarazo de Sobrino en el primer minuto fue sintomático del mejor arranque amarillo, que tenía en Alejo a su principal arma ofensiva. No pisaba terreno rival el cuadro blanquiazul. Un centro-chut de Melamed fue la mejor ocasión, en la última acción del ‘21’ antes de tener que retirarse lesionado en el gemelo derecho. Entró Puado en su lugar. Las sensaciones no eran las mejores pero cuando la tormenta parecía amainar volvió a meterse el Espanyol solito en el ojo del huracán.

Lecomte se comió uno de los ‘córners’ que sirve Luis Hernández desde las bandas. Ni Vini ni Sergi Gómez despejaron y Chust pescó en río revuelto. Primer tanto como profesional del excanterano del Real Madrid. Tras el gol, un aficionado requirió atención médica en la grada pero afortunadamente quedó en nada. No dan para sustos en el Nuevo Mirandilla.

El descanso le cambió la cara al Espanyol. Avisó Cabrera en un córner y Joselu no perdonó en la primera que tuvo. Gran centro lateral de Oliván y el punta perico ganó la espalda a Espino para cabecear a las mallas. El runrún se instaló en el feudo gaditano, que respiró gracias a las intervenciones de Ledesma. El meta le hizo dos paradones a Puado aunque solo prolongaron lo que ya se olía: el 1-2. Lo firmó, quién si no, Joselu. Edu Expósito filtró perfecto para el ‘killer’, que no falló ante Ledesma.

El duelo se abrió y el punta gallego tuvo el hat-trick en una bola que remató mansa tras una buena jugada de Vini. Y del posible 1-3 se pasó al 2-2. El Espanyol no defendió bien un saque de banda, Espino le ganó la espalda a Calero y en el área Lucas ajustició a un Lecomte que quizás pudo hacer más.

A partir de ahí, con Darder tocado y sustituido, el Espanyol empezó a firmar el empate. Los de Sergio González iniciaron su asedio y tuvieron la más clara en un tiro libre de Lucas en el descuento que escupió el larguero. Un vaivén de emociones que no termina de valerle al Espanyol.