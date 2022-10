Joselu carga contra Raúl de Tomás

"Él se lo pierde", declaró Joselu en una entrevista al programa "Tu Diràs" de RAC 1, donde repasó sus primeros meses en el Espanyol El máximo goleador del club blanquiazul arropó también a su compañero Alvaro Fernández, que cometió un error que le costó 2 puntos a su equipo la última jornada

Joselu parece haber encontrado en el Espanyol buena sintonía no tan solo con el gol sino también con la afición perica. El delantero centro ya ha anotado 4 goles en 7 partidos de la liga, convirtiéndose en la principal referencia en ataque del club blanquiazul y conformando un buen tándem ofensivo junto a Martin Braithwaite.

El atacante pasó por los micrófonos de RAC 1, en el programa deportivo "Tu diràs", donde no tan solo se ha mostrado contento con su buen estado de forma sino que también ha tenido palabras para su excompañero Raúl de Tomás, que dejó el Espanyol en los últimos instantes del mercado de fichajes tras un calvario entre club y jugador por concretar su salida. "Raúl es un jugador que ha decidido salir, no está con nosotros, él se lo pierde. Somos un grupo muy sano en el vestuario, él no ha querido estar aquí", manifestó Joselu ante la marcha de RdT.

La polémica salida del máximo goleador del Espanyol en las dos últimas temporadas no dejó indiferente a nadie, con unas tensas negociaciones entre el club blanquiazul, jugador y Rayo Vallecano. Pese a esta situación, Joselu manifestó que "nosotros lo vivimos con muchísima naturalidad, desgraciadamente estas cosas pasan en el fútbol. Hemos seguido nuestro camino y estamos haciendo las cosas bien"

El ariete del Espanyol tuvo también buenas palabras para su compañero Álvaro Fernández, que cometió un error garrafal en la última jornada de liga ante el Valencia, donde el guardameta dejó pasar un balón entre sus manos que supuso el empate en el marcador. "Álvaro es un fenómeno. Entre todos formamos una gran familia, estamos muy unidos. Es un crack, un porterazo, errores cometemos todos. Él tiene mucha personalidad, sabe perfectamente lo que ha pasado y ya está pensando en el partido ante el Cádiz"