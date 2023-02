El Elche busca un poco de esperanza ante un Villarreal herido

Los franjiverdes necesitan sumar su primera victoria del curso para seguir soñando con la permanencia Machín no podrá contar con Pedro Bigas por sanción, pero tiene las altas de Nteka y Carmona

El Elche, colista de Primera, busca este sábado en el derbi autonómico su primera victoria en el campeonato para creer en la remontada frente a un Villarreal herido tras la inesperada derrota de la pasada jornada que puso freno a su escalada clasificatoria.

El conjunto ilicitano, a 14 puntos de la zona salvación, necesita ganar obligatoriamente para ilusionarse con entrar de nuevo en la pelea por la permanencia, mientras que su rival quiere sumar para aumentar la presión sobre el Atlético de Madrid en la pugna por una plaza en la próxima Liga de Campeones.

Todo lo que no sea el triunfo será un nuevo paso hacia el abismo para el equipo ilicitano, que no se resigna a su suerte a pesar del escaso movimiento en el mercado de invierno, en el que el club no se ha reforzado como esperaba el entorno.

El técnico del Elche, Pablo Machín, y el vestuario, conscientes de la dificultad de la empresa que tienen por delante, por lo que más allá de mirar la clasificación se marcan objetivos a corto plazo, como sumar el primer triunfo, algo que ya se ha convertido en una cuestión de amor propio.

Machín no podrá contar para este partido con Pedro Bigas, sancionado, mientras que Álex Collado, Tete Morente y John Chetauya son bajas por lesión.

Sí estará a disposición del preparador soriano el delantero Randy Nteka, cedido por el Rayo sobre el cierre del mercado, y José Ángel Carmona, quien cumplió la pasada jornada un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Machín, pese a los malos resultados, ha encontrado un equipo base y no se intuyen grandes cambios en la alineación más allá del regreso de Carmona.

El encuentro supondrá al vuelta por primera vez al Martínez Valero del lateral colombiano Johan Mojica, uno de los artífices de las dos últimas permanencias, y cuya salida del club a principios de esta temporada dejó un vacío en ataque y defensa del que el Elche no ha sabido sobreponerse.

El Villarreal, por su parte, viaja a Elche con la intención de recuperar sensaciones y puntos, tras la última derrota en casa frente al Rayo Vallecano.

Los castellonenses perdieron en casa tras una racha brillante de resultados que les había acercado a los puestos europeos y a la pelea por alcanzar una plaza de la Liga de Campeones.

A pesar de la derrota ante los madrileños, el equipo de Quique Setién sigue metido en esa pelea, aunque necesitaría una victoria en Elche para consolidar sus aspiraciones a las plazas 'Champions'.

Sin embargo, el Martínez Valero es uno de los estadios que peor se le dan al Villarreal, ya que tras jugar doce veces como visitante en diversas categorías, solo ha sido capaz de ganar dos veces.

Para este partido, todo apunta a que Pepe Reina en la portería, que no se había podido ejercitar con normalidad a lo largo de esta semana, pueda estar ya bajo palos tras su ausencia ante el Rayo después de que el portero haya trabajado en la sesión preparatoria del viernes.

Curiosamente, será baja por enfermedad el joven portero Filip Jorgensen, que sustituyó a Reina en el último partido cae de la lista por enfermedad, mientras que en el capítulo de los lesionados siguen fuera del equipo Alfonso Pedraza, Gio lo Celso y Nico Jackson.

Además, el central Pau Torres es duda por unas molestias físicas que le han impedido ejercitarse en el entrenamiento del viernes.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Edgar Badía; Carmona, Palacios, Roco, Diego González, Lautaro Blanco; Gumbau, Mascarell, Fidel, Pere Milla, Lucas Boyé.

Villarreal: Pepe Reina; Foyth, Albiol, Cuenca, Alberto Moreno; Parejo, Capoue, Álex Baena; Chukwueze, Gerard Moreno, Yeremy Pino.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 16.15