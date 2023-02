Gabriel Paulista pide perdón por la entrada a Vinicius

A través de un comunicado en redes sociales, el central del Valencia señala que no quiso hacer daño a Vinicius "No estoy orgulloso de la acción. No controlé los nervios y pido disculpas de corazón", comenta

La dura entrada de Gabriel Paulista a Vinicius Júnior que le costó la tarjeta roja al central brasileño del Valencia es una de las imágenes que se recordará mucho tiempo del encuentro de anoche en el Bernabéu.

El jugador che ha salido al paso de las muchas críticas recibidas por la acción con un comunicado a través de sus redes sociales donde pide perdón por la jugada, gesto sin duda que le honra.

Paulista escribe: "Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil, y los sentimientos están a flor de piel".

El zaguero brasileño añade: "A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento, afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros".