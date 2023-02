Quique: "Que se cuente por qué hay jugadores que no han querido jugar..."

Duro mensaje del técnico del Getafe contra parte de la plantilla azulona y el entorno de la entidad Quique Sánchez Flores está en la cuerda floja, en una pésima racha que ha dejado al cuadro azulón penúltimo

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que le gustaría que se cuenten las razones por las que ha habido jugadores "que no han podido" y que "no han querido" jugar en una temporada errática en la que su equipo es penúltimo en la tabla.

Pasado el ecuador de LaLiga Santander, el técnico del conjunto azulón está en la cuerda floja y podría jugarse su futuro durante el choque que disputará contra el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano. El técnico del Getafe lamentó algunas de las situaciones que ha vivido su club en un curso complicado desde el principio porque, explicó, no se le dio continuidad a la exitosa temporada pasada.

"El grupo ha estado de pie en los partidos donde nosotros nos sentimos señalados, que es hace mucho, no es ahora. Nos sentimos señalados desde el partido que perdimos en Almería (jornada 14), que son muchos partidos y cuando la situación era todavía de arranque. Entiendo que mi influencia en grupos que no están mentalmente enfocados es más difícil. Hemos tenido muchas situaciones que hemos tenido que lidiar de puertas para adentro. Lo sabemos nosotros y lo sabemos los jugadores. Me gustaría que en algún momento se contaran cómo han sido", señaló.

"Me gustaría que se contara porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar y ha habido jugadores que no han querido jugar", añadió el técnico.

"Otros han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club por lo que fuera. Alguien debería dar explicaciones en su momento al margen de que pase en adelante. Es ahora, que acabaron los mercados, cuando los jugadores están enfocados. Tanto en verano, en un mercado, como ahora, en otro, ha habido una distorsión importante dentro de lo que ha sido el grupo. Enfocar jugadores que están despistados es una tarea enorme y dificilísima. Cuando antes de los partidos se explican cosas, ojalá se explicara esto también", insistió.

En concreto, Quique, cuestionado por la suplencia de Maksimovic desde que regresó del Mundial de Qatar, indicó que el jugador serbio "no ha estado disponible" para ninguno de los encuentros que ha disputado el Getafe y emplazó a preguntar al centrocampista las razones por las que no ha podido jugar."No ha estado disponible. Ha sido una ilusión llevarle al banquillo, pero no había opciones de que jugara. Por lo tanto, es una realidad. Maksimovic ha pasado por las mismas dificultades que pasó en el pasado mercado anterior, en verano, cuando jugó tres o cuatro partidos sin sentirse identificado con el club. Habrá que preguntar por qué esas cosas ocurren".

Además, reconoció que esta semana habló con su presidente, Ángel Torres, para quien tuvo buenas palabras aunque también insinuó que el máximo mandatario azulón no está igual de atinado que en anteriores temporadas.

"Hemos hablado en privado. Hablamos esta semana tranquilamente como dos personas que se conocen súper bien. Es un súper crack. Este equipo siempre ha funcionado muy bien con la intuición del presidente. Cuanto más opina el presidente, cuanto más intuitivo está el presidente, mejor va este club. Eso ha sido siempre así. Algún día volverá a ser así, también", explicó.

"He dicho que es un crack, que es intuitivo y que es fantástico hablar con él. Me mostró la preocupación por la situación. Y asumimos la situación en la que estamos. La situación es infinitamente lejana a la que ha sido otros años cuando ha estado en situaciones muy malas. Quedan 19 partidos y es un momento en el que comenzamos a ver cosas interesantes en los entrenamientos. Mauro aparece, Munir también, Alderete encuentra la forma por fin... Vemos que algunos jugadores apuntan, pero los tiempos no los marco yo", indicó.

Asimismo, declaró que vive su situación "con la máxima normalidad posible" y dejó claro que aunque "el líder sigue siendo el líder", su mirada cambia cuando es incapaz de "influir" en "algo tan subjetivo" como es un grupo y en algo "tan objetivo" como son los resultados.

"Los grupos, manejamos las situaciones internas y sabemos lo que es. Ahí cada uno tiene su opinión. Los resultados son inamovibles, son lo que son, da igual que sea por la mínima. Las derrotas hacen que la mirada hacia el líder sea diferente. Que el líder pueda influir en el grupo depende mucho de cómo sea la predisposición del grupo", manifestó.

"Los ambientes hacen que las atmósferas alrededor de los clubes provoquen que las mentes estén más limpias o desenfocadas. La temporada pasada, en una situación más complicada, yo disfruté muchísimo de la situación. Fui capaz de sentir que estábamos unidos y cohesionados como club y afrontar lo que fuera. Este año, con mucho menos, en situaciones mejores porque estábamos fuera del descenso durante casi toda la temporada, me he visto señalado, acusado, amenazado en cuanto que mi idea de sistema no era buena desde el minuto uno", añadió.

También, declaró que su equipo no ha tenido la continuidad respecto al año pasado e indicó no entender las causas por las que el Getafe ha dejado perder la ventaja de continuar con el proyecto anterior."No entiendo por qué empezar desde cero cuando llevábamos diez meses extraordinarios. Esos pasos atrás lleva a generar dudas. Y las dudas es un mal que se reparte. Las malas noticias y las dudas se expanden y es incontrolable. Tal y como se mueve el mundo, las dinámicas son imparables".

"Somos los mismos de la temporada pasada. Somos muy fuertes y robustos. Me enfrento a situaciones difíciles de explicar a veces. Nos mantenemos desde el primer día muy firmes con la creencia de que los grupos los sabemos manejar. Los chicos han entrenado fantásticamente bien. Han estado de pie sabiendo que el entrenador está señalado. Hemos jugado partidos muy complicados y los chicos están de pie en todos los partidos. No se les puede pedir más. Son chicos honrados, profesionales y buena gente", explicó.

Respecto al choque ante el Atlético de Madrid, reconoció que se encontrará ante un duelo muy incomodo porque se enfrentará a un equipo que está en "su mejor momento". Quique, con pasado rojiblanco, recordó que guarda muy buenos recuerdos de su paso por la entidad colchonera.

"Lo de los atléticos es impresionante. Me los encuentro diez años después y no dejan de recordarme que se cambió la dinámica del club en cuanto a títulos. Fueron dos años en los que me divertí muchísimo. Lo pasamos bien, levantamos dos títulos europeos. Fue una historia algo breve, muy intensa y muy querida. Eso ha quedado en el camino. Cuando vuelvo al Metropolitano, es como volver a Valencia o al Bernabéu, donde estoy agradecido a los clubes en los que estuve. No tengo tanto amor para devolverle al Atlético".

Quique habló asimismo sobre la racha de 22 partidos oficiales en los que el Getafe no ha conseguido ganar al Atlético: "Cuando vamos a preparar partidos no nos interesa. El fútbol, una semana queda lejos, un mes lejísimos, meses son siglos y la historia de décadas queda imposible en el tiempo. Las rachas están para romperse y no cuentan. Lo del pasado, pasado está. Otros protagonistas y otro momento. Si surge la oportunidad, estaremos ahí", finalizó.