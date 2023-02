Duelo de necesidades en Mestalla

El Valencia, apremiado por las cinco derrotas consecutivas necesita sumar ante una Real Sociedad que ha perdido terreno en lo alto de la tabla El cuadro che afronta el duelo con las bajas de Cavani y Gayà, dos de sus grandes pilares

Las jornadas se suceden y la paciencia de Mestalla comienza a llegar al límite. Superado el ecuador de la competición, el Valencia ocupa una insólita decimonovena posición fruto de su mala situación deportiva. Situación que ha superado tanto a Gatusso como a Voro y que, por el momento, Baraja tampoco ha sido capaz de revertir.

Ya son cinco las derrotas consecutivas que encadena el cuadro che en el campeonato doméstico, seis contando la eliminación copera ante el Athletic. Este trágico escenario obliga a los valencianos a puntuar con efecto inmediato para escapar de la zona de descenso. No lo tendrán fácil, pues Mestalla recibe la visita del tercer clasificado de LaLiga Santander, la Real Sociedad.

Pero no nos dejemos engañar por su privilegiada situación clasificatoria, pues el cuadro txuri urdin también es preso de sus urgencias. Con una única victoria ante el Espanyol en los últimos cuatro partidos, en la que estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de tres goles, comienzan a asomar las costuras de un equipo que parecía invencible tras el parón mundialista. Preocupa especialmente la mala gestión del resultado favorable en la última jornada pues, a pesar de dominar durante prácticamente todo el partido y jugar con superioridad numérica tras la expulsión de Renato Tapia, terminaron cediendo un empate ante el Celta en el último suspiro.

La situación de sus rivales parece dibujar un escenario idílico para dar un golpe sobre la mesa. Sin embargo, Imanol no se fía. “Los números son los que son, no están en un gran momento y seguramente el ambiente no les ayuda, pero son una gran plantilla, con un buen entrenador. Cuando se junta un equipo con ganas y con la plantilla que tiene el Valencia, si tiene el día, puede ganar a cualquiera”, valoró en rueda de prensa.

Hace bien Imanol en ser precavido, pero la realidad es que todo parece estar en contra del Valencia. La presión de escapar del descenso aumenta con el paso de las jornadas, y Baraja debe afrontar esta lucha sin dos de los grandes pilares de la plantilla. A la ya conocida ausencia de Cavani se une la de Gayà, lesionado durante el último encuentro ante el Getafe. Todo parece indicar que Lato será el elegido para ocupar el hueco dejado por el capitán.

Todo lo contrario le sucede a Imanol, que celebra ver como la enfermería se vacía progresivamente. De cara a esta jornada recupera a Gorosabel, que se disputará el puesto con Barrenetxea.

Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Diakhaby, Lato; Castillejo, Almeida, Musah, Kluivert; Lino, Duro.

Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Rico; Kubo, Zubimendi, Merino, Brais; Oyarzabal, Sorloth.

Árbitro: Hernández Hernández (canario)

Estadio: Mestalla