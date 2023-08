Duelo andaluz en Cádiz con mas necesidades para el Almería

Los locales quieren dar continuidad a las buenas sensaciones que dejaron en casa ante el Alavés El conjunto de Vicente Moreno necesita lograr los primeros puntos de la temporada tras dos derrotas

La tercera jornada de LaLiga recoge el primer duelo entre andaluces de una temporada que reúne en la máxima categoría a cinco equipos de esta región, y en esta ocasión el escenario es el estadio Nuevo Mirandilla, donde el Cádiz ya ganó en su primera comparecencia -Alavés (1-0)-, mientras que el Almería llega con dos derrotas como local -Rayo (0-2) y Real Madrid (1-3)-.

El Cádiz quiere así escapar de uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia, un Almería al que le saca tres puntos en la clasificación y que querrá pescar en el estadio Nuevo Mirandilla para sumar por primera vez esta temporada.

El Cádiz ha incorporado esta semana al delantero uruguayo Maxi Gómez, que ha llegado cedido por el Trabzonspor turco con opción de compra. El ariete vuelve a la Liga española tras su paso por el Celta de Vigo y el Valencia, clubes en los que marcó más de cincuenta goles en cinco temporadas.

El entrenador del equipo gaditano, Sergio González, recupera para este encuentro al centrocampista argentino Gonzalo Escalante, una vez cumplido un partido de sanción por su expulsión en la primera jornada ante el Alavés (1-0) que le impidió jugar la pasada jornada en el estadio Lluis Companys ante el Barcelona (2-0).

El triunfo contra los vitorianos permitió al Cádiz comenzar la Liga lejos de las plazas de cola y después de la derrota en la ciudad condal quiere refrendar la fortaleza exhibida en su casa para seguir en la zona tranquila.

González no podrá contar con varios jugadores que están lesionados desde la pasada temporada, como el central Víctor Chust, el centrocampista Brian Ocampo y el delantero Sergi Guardiola.

La UD Almería, por su parte, jugará con la intención de encontrar el camino de la victoria, aunque en las dos derrotas se dejó buenas sensaciones y hasta expuso méritos para conseguir la victoria.

Los almerienses tienen la obligación de hacer algo que el pasado año costó 31 jornadas para verle vencer a domicilio. Fue en Getafe, en la decimocuarta salida efectuada por los de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’. Y la intención de los rojiblancos es que esta situación no se enquiste, como sí ocurrió el pasado año.

Cierto es que el equipo que dirige ahora el valenciano Vicente Moreno dejó buena imagen, al margen de que el equipo está todavía en construcción por la llegada de jugadores que aún no están adaptados al sistema, por aspectos físicos o, incluso, de idioma.

Ese último aspecto puede hacer que el senegalés Dion Lopy, que se estrenó en el primer partido ante el Rayo, no sea titular, aunque el técnico no ha descartado que pueda aparecer en el once.

De todas formas, no se aventuran cambios al respecto del once presentado el pasado sábado frente al Real Madrid, salvo que opte por dar entrada a Lopy y eso sirva para ‘avisar’ sobre una posible salida en caso de que el argentino Robertone no sea titular.

Se antoja de que el portugués Luis Maximiano volverá a ser titular en la portería, mientras que el delantero brasileño Leo Baptistao aún carece de ritmo para poder entrar en el once inicial e, incluso, para tener minutos tras ser operado a finales de mayo.

Los rojiblancos van a un recinto en el que vencer se atraganta. En el global, sólo se ganó un partido, allá por la temporada 2001/02, con empates y derrotas en el resto de encuentros disputados en campo cadista a lo largo de la historia de enfrentamientos celebrados.