Denis Suárez: “Jugar en Balaídos con el Celta es algo que nunca olvidaré”

“Esta etapa de tres años ha sido muy especial, seguramente sea la más recordaba de mi vida a nivel profesional”, dijo el gallego El nuevo futbolista del Espanyol se considerá a partir de ahora "un celtista más desde la distancia"

El centrocampista Denis Suárez, que este martes puso punto y final a su etapa en el Celta tras ser cedido al Espanyol, lamentó que “situaciones ajenas a lo deportivo” hayan precipitado su salida de un club en el que quería “hacer carrera” tras pasar por equipos como Manchester City, Barcelona, Sevilla, Villareal o Arsenal.

“Siempre he querido jugador en el primer equipo del Celta desde que era pequeñito. Es una sensación que no se puede expresar con palabras. Me gustaría poder hacer carrera aquí, estar muchos años en el Celta, pero por circunstancias ajenas a lo deportivo me toca irme”, explica en un vídeo de despedida.

Recordó que empezó jugando al fútbol en O Porriño hasta que el actual entrenador del Pontevedra y exresponsable de las categorías inferiores del Celta, Toni Otero, lo fichó para el club vigués, que años después lo acabaría traspasando al Manchester City por sus problemas económicos.

“Esta etapa de tres años ha sido muy especial, seguramente sea la más recordaba de mi vida a nivel profesional”, indicó Denis Suárez, al que el Celta fichó en el verano de 2019 del Barcelona.

No obstante, su distanciamiento del presidente, Carlos Mouriño, a causa del fichaje por el Real Madrid del joven Bryan Bugarín, representado por la misma agencia que Denis, le cerró definitivamente las puertas del primer equipo celeste, pese a ser una pieza fundamental para el técnico Eduardo Coudet.

El máximo accionista del club impidió al entrenador argentino y, posteriormente, a su sustituto Carlos Carvalhal alinear al jugador desde el inicio del curso 2022-23. Pese a todo, Denis Suárez, socio del Celta desde su infancia, sueña con regresar a Balaídos.

“Ojalá algún día pueda volver porque la considero mi casa. Me fui muy joven, con 16 años, para ayudar al club en una etapa complicada y tuve la suerte de acabar volviendo, de cumplir mi sueño: jugar en Balaídos con la camiseta celeste es algo que nunca olvidaré”, subrayó.

En este sentido, asegura marcharse “triste” pero también “súper orgulloso” y “agradecido” por estos tres años maravillosos, por eso prometer regresar a Balaídos para apoyar al que considera su equipo: “A partir de ahora seré un celtista más desde la distancia”.