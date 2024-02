Las claves del Real Madrid - Girona, el partido del año

El Santiago Bernabéu será testigo de un enfrentamiento lleno de épica, fútbol, táctica... Podríamos estar hablando del partido más importante de la temporada en Liga. Ancelotti vs. Míchel, Dovbyk vs. Bellingham o Savinho vs. Vinicius son algunos de los duelos que viviremos en un encuentro que decidirá el liderato de la competición.

El partido estará marcado, sin lugar a dudas, por las bajas con las que contarán ambos equipos. El Real Madrid no tiene disponibles a Courtois, Alaba, Militao y Nacho, además de la duda de Rudiger, que si todo va bien para Ancelotti podría jugar de titular. Por su parte, el Girona cuenta con las bajas por lesión de Toni Villa y David López y, especialmente, con los sancionados Daley Blind, Yangel Herrera y Míchel, que tendrá que ver el partido desde la grada.

Partido de goles

Una de las cosas que podemos esperar del partido es espectáculo ofensivo y goles. No en vano, sobre el césped del Santiago Bernabéu estarán los dos equipos que más disparos y tantos generan. Los blancos tienen un ratio de 2,1 goles por partido, mientras que el del equipo catalán es de 2,3 goles por partido.

Por si fuera poco, los dos máximos goleadores de la competición se enfrentan mientras mantienen una lucha encarnicada por el pichichi. El regreso de Dovbyk es la gran noticia para el equipo de Míchel. El ucraniano, que ha marcado 14 goles en 21 partidos, es el líder ofensivo del Girona. No solo por su capacidad de anotar, sino también por la facilidad que tiene para reconocerse como tercer hombre cuando los centrocampistas tienen el balón, potenciando con su juego de espaldas los movimientos interiores de Tsygankov y Savinho.

Por su parte, Jude Bellingham no se encuentra en el momento idílico que vivió a principio de temporada, pero su calidad es la principal arma del Madrid en ataque. Con 14 goles en 20 partidos, el inglés buscará volver a ver puerta en un 2024 en el que solo ha marcado un gol y ha sido de penalti.

Defensa en cuadro

Los problemas para los locales apuntan a estar, una semana más, en la zaga. A las bajas ya conocidas de Courtois, Militao y Alaba se ha unido la de Nacho, el único central puro completamente sano de la primera plantilla. Rudiger ha entrado en la convocatoria y apunta a ser titular a pesar de que puede verse obligado a jugar con algunas molestias. La introducción del alemán es un alivio para Ancelotti, que tendrá que elegir si su acompañante es Carvajal, dejando a Lucas Vázquez en la derecha, o Tchouameni, haciendo que sea Carvajal el que juegue en su posición natural como lateral.

Teniendo en cuenta que enfrente estará un delantero peligroso en cada centro con su juego aéreo y vistas las dificultades del equipo en esos duelos ante el Atlético, es muy probable que Ancelotti opte por situar al francés en el centro de la zaga. Mientras Carvajal gana un 41% de sus duelos aéreos esta temporada, Tchouameni (70%) y Rudiger (67%) dominan mucho mejor esta faceta.

Mentalidad defensiva del Girona

Una de las cosas que recalcó Míchel durante la rueda de prensa previa al encuentro es la "mentalidad defensiva" que deberá tener el equipo en "un partido para sufrir". Esas declaraciones pueden significar una declaración de intenciones del técnico madrileño. Sin Blind, clave en defensa, Eric García liderará la zaga, aunque falta por ver si es Antal, Juanpe o Arnau Martínez el que le acompaña.

En el caso de este último, sería una opción mucho más defensiva que Yan Couto en el lateral derecho, al que puede guardar Míchel para la segunda parte o incluso formar un doble lateral. Arnau sería una opción más conservadora para enfrentar la velocidad de Vinicius, con la capacidad además de situarse como tercer central o lateral invertido cuando su equipo tiene el balón.

El duelo: Vinicius vs. Savinho

Al margen de los dos goleadores de ambos equipos, muchas miradas se centrarán en los brasileños Vinicius y Savinho. El extremo del Girona, que fichará por el City el próximo verano, ha demostrado ser un jugador letal y un creador constante de peligro, mientras que la temporada del futbolista del Madrid está siendo peor que anteriores.

Si se enfrentan a Yan Couto y Lucas Vázquez, ambos podrán hacer mucho más daño que si lo hacen ante dos laterales más defensivos como Arnau Martínez y Carvajal. En cualquier caso, serán un foco de problemas para su rival.