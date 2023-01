Carvalhal visita Mallorca al filo del disparadero

El técnico portugués, fichado a principios de noviembre, continúa muy discutido en Vigo Una derrota esta jornada podría hacer caer al Celta a los puestos de descenso

El estadio Son Moix de Palma será escenario este viernes de un partido crucial para el Mallorca y el Celta de Vigo en sus respectivos objetivos de escalar posiciones en la tabla para situarse en puestos de sosiego.

La necesidad es más acuciante para el conjunto vigués, a un punto de la zona de descenso, aunque los mallorquinistas, décimos en la clasificación, tampoco pueden descuidarse tras dos derrotas seguidas a domicilio, ante el Osasuna (1-0) en Liga, y la Real Sociedad (1-0) en la Copa del Rey.

El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre venció (1-0) la pasada jornada al Real Valladolid en Palma, con muchos problemas y en el tiempo de descuento, con un gol de Abdón Prats.

Fue el tercer triunfo en ocho partidos jugados ante sus aficionados; de 24 puntos en juego, los bermellones han sumado 11 tras dos empates y tres derrotas.

Aguirre no podrá contar ante el Celta con el mediapunta surcoreano Kang In Lee, sancionado por acumulación de amonestaciones -le sustituirá el senagalés Amath N'diayé, según confirmó el técnico azteca este jueves-, y vuelve al once Íñigo Ruiz de Galarreta, ya recuperado de unas molestias musculares.

El kosovar Vedat Muriqi, máximo realizador del equipo balear con 8 goles, se perfila como titular tras el descanso que

El Celta está obligado a ganar en Mallorca para coger algo de aire en la clasificación, ya que la mejoría del equipo desde la llegada de Carlos Carvalhal no ha venido acompañada de victorias, y eso lo mantiene al borde de la zona de descenso.

El técnico portugués ha construido un equipo mucho más sólido a nivel defensivo. El Celta viene de firmar su mejor partido ante el Villarreal, que salió vivo de Balaídos por el escaso acierto de los celestes. Ahí es donde necesita mejorar el equipo gallego para evitar la catástrofe que supondría descender el año de su Centenario.

Por eso, Carvalhal insiste en la necesidad de reforzar la plantilla con algún refuerzo. El asesor deportivo Luis Campos también lo entiende así, y por ello trata de que convencer al presidente Carlos Mouriño para que deje salir en este mercado invernal al centrocampista Denis Suárez, condenado a la grada por su enfrentamiento con el máximo accionista.

Mientras no se resuelve el futuro del exjugador del Barcelona, Carvalhal tendrá que seguir buscando soluciones en su corta plantilla. Frente al Villarreal optó por adelantar la posición de Gabri Veiga, aunque mañana medita devolver al once al noruego Larsen, que se estrenó como goleador en LaLiga ante el “submarino amarillo”.

En ese caso, Gabri ocuparía un puesto en la medular junto a Fran Beltrán y Luca de la Torre, la apuesta personal de Campos al que Carvalhal premiará por sus últimas buenas actuaciones, sobre todo en el último choque, cuando revolucionó el ataque celeste en el segundo tiempo.

Sería su primera titularidad en LaLiga, y forzaría la salida del equipo titular del lateral izquierdo Javi Galán, uno de los intocables hasta el momento pese a estar lejos de su mejor nivel. El argentino Franco Cervi ocuparía su puesto en el lateral izquierdo.

POSIBLES ALINEACIONES

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Jaume Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Amath, Muriqi.

Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Mingueza, Unai Núñez, Cervi; Beltrán, Gabri Veiga, Luca de la Torre; Aspas y Larsen.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (canario).

Estadio: Mallorca Estadi Son Moix.

Hora: 21.00.