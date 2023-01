Carvalhal da libertad y galones a Mingueza

El exazulgrana se ha convertido en un fijo en el once del Celta desde la llegada del técnico portugués al banquillo del conjunto olívico “Koeman también me pedía que me pusiera casi como pivote”, dijo el central tras el entrenamiento de este miércoles

Si a alguien ha sentado bien el aterrizaje de Carlos Carvalhal en Vigo es a Óscar Mingueza, a quien se le ve sonreír de nuevo después de un inicio de temporada que fue una montaña rusa y en el que no le terminaron de salir las cosas a las órdenes del 'Chacho' Coudet. "Aunque no jugaba mucho me venía a hablar y me daba consejos. Me decía que podía ser importante para el equipo. Ahora, por suerte, estoy jugando más", reconoció, educadísimo, el exazulgrana en la sala de prensa de la ciudad deportiva Afouteza.

Allí, donde compareció ante los medios por vez primera desde que fichara por el Celta, desgranó la actualidad olívica y habló de su nuevo rol dentro del equipo desde la llegada al banquillo de Carvalhal. “Recuerdo que Koeman -en su etapa en el Barça- también me pedía que cuando estuviéramos atacando en área rival me pusiera casi como pivote. Es una posición muy parecida a cuando jugábamos con tres defensas. Con Koeman era más partiendo de la base de cinco atrás, con Serginho en la banda", explicó el central, que lo ha jugado casi todo con su nuevo entrenador.

"Aquí es un juego que depende más del rival y podemos defender con cuatro o con cinco. Luego, con balón, sí que me pide que estemos más marcados de tres. Tengo la libertad de ir por el medio o de subir la banda cuando toque y lo vea claro. Esa libertad me ayuda para poder hacer mejor juego, que el equipo juegue mejor, y sorprender”. Año nuevo, vida nueva para Mingueza.