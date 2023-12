Bryan Zaragoza, a un paso del Bayern Múnich

El extremo del Granada se convertirá en nuevo jugador de los bávaros Permanecerá en el club hasta final de temporada, antes de irse a la Bundesliga

El Bayern Múnich será quien se lleve el gato al agua con Bryan Zaragoza. Según la información de Marcos Benito en 'El Chiringuito', el futbolista del Granada en LaLiga EA Sports firmará por los bávaros para su traspaso en verano de 2024.

Fabrizio Romano, que también hizo eco de la noticia, comentó que el acuerdo está ya en su fase final con el Granada. El periodista italiano también había revelado interés del Leipzig y del Brentford, pero finalmente parece que será el equipo muniqués el que lo fiche.

🚨🔴 Bayern are closing in on a deal to sign Bryan Zaragoza! Agreement being sealed with Granada, at final stages.



Deal will be valid for June 2024, player staying at Granada until end of the season as revealed by @marcosbenito9 @elchiringuitotv.



Personal terms already agreed. pic.twitter.com/3N4634acVw