Arrasate medita su continuidad y genera una creciente inquietud

Jagoba Arrasate cumple su sexta campaña como entrenador de Osasuna y, cuando se acerca el final de la temporada, la inquietud sobre su futuro se ha instalado en el club navarro, que quiere que continúe al frente del equipo.

El técnico rojillo, con rostro serio, dirigió este martes una nueva sesión de entrenamiento en Tajonar tres días después de la derrota ante el Real Madrid. Es una semana atípica par él por dos razones.

Arrasate dejará el viernes por unos días sus funciones en el club para centrarse en la selección de Euskadi. Fue elegido para dirigir al combinado vasco contra Uruguay y este martes dio una lista de convocados en la que figuran sus jugadores Jon Moncayola, Aitor Fernández y Unai García.

Si ese partido genera ilusión en él, su continuidad con Osasuna es sinónimo de dudas. Ya son varios los meses que han pasado desde que se comenzó a hablar de su renovación, pasando por diferentes etapas que se fueron cumpliendo, con la salvación como objetivo primordial para después sentarse a hablar con el club.

La dirección deportiva manifestó públicamente su deseo de que Arrasate continúe. Se fijó marzo como el mes para saber la decisión final. Lo que está claro es que el club hará todo lo posible para que el segundo entrenador con más partidos de la historia osasunista siga en Pamplona. En lo económico, duración de contrato y proyecto no habría discrepancias.

“La duda no es si quiero seguir o no, la duda es si tengo que seguir o no”, dijo Arrasate en El Sadar tras la derrota ante el Real Madrid. El tono fue serio, al igual que casi siempre que se le pregunta por este asunto.

"Marzo dictará sentencia"

Con un historial espectacular (ascenso, cuatro permanencias, un subcampeonato copero y una clasificación para la fase previa de Liga Conferencia), podría estar valorando si su ciclo ha terminado, siendo un buen momento para irse dejando todo atado y con el equipo en Primera División.

“Marzo dictará sentencia”, expresó Arrasate antes de recibir al Alavés. "Cuando sabes lo que el club piensa ya entras en un periodo de reflexión. Tengo que estar convencidísimo para seguir aquí. Vamos a ver lo que pasa. Ese periodo es normal y luego sentarnos juntos a hablar un poco de todo, también hacia dónde va a el club. A partir de ahí, tomar una decisión, pero con naturalidad”, señaló tras el choque ante los babazorros.

Cómo máximo, restan dos semanas, pero lo cierto es que la noticia podría producise en cualquier momento, por lo que habrá que prestar atención al entorno de Osasuna.