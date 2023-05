Clasificaciones y resultados de hoy en la Vuelta a España femenina 2023

Jumbo Visma gana la contrarreloj por equipos y Anna Henderson se coloca como primera líder de la general Consulta las clasificaciones y resultados actualizados hoy en La Vuelta Femenina de ciclismo

El equipo Jumbo Visma ganó la contrarreloj por equipos inaugural de la Vuelta a España femenina en Torrevieja y Anna Henderson se coloca como primera líder de la clasificación general.

Desde SPORT, te detallamos todos los resultados y las clasificaciones finales de la prueba española por etapas.

La británica Henderson, del Jumbo Visma, cruzó la meta de la 'crono' de casi 15 kilómetros con un tiempo de 18 minutos y 3 segundos. Sus compañeras neerlandesas, Amber Kraak y Marianne Vos, se colocan segunda y tercera en la general con el mismo tiempo.

El equipo alemán Canyon//SRAM Racing finalizó en segunda posición la contrarreloj a tan solo un segundo del equipo neerlandés.

