La portada de SPORT de hoy, viernes 2 de febrero

"PERDÍ LA CHISPA" es el gran titular de nuestra portada de hoy, viernes 2 de febrero. Lewandowski se sincera: "En 2023, hubo un momento en el que me sentí no solo mentalmente, sino también físicamente más débil. Caí en una especia de corriente y necesité demasiado tiempo para salir de ella, para volver a la normalidad. Puedo mirar hacia atrás y esto es un indicador que me demuestra que todavía hay buenos tiempos por delante".

Bergvall pasa del Barça y se decanta por el Tottenham. El sueco ha decidido firmar con el cojunto inglés y su mejor oferta económica.

"Cruyff sería muy flexible en el fútbol de hoy", afirma Robert Martinez, seleccionador de Portugal, en la entrevista SPORT.

Hamilton, a Ferrari, en el puesto de Sainz. El español anuncia que dejará la escudería italiana en 2025, tras el anuncio del inglés.

Además, la entrevista SPORT con Marc Gasol tras anunciar su retirada: "Si Ricky es feliz, que vuelva a jugar".