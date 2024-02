"LAMINE YAMAL: LA SONRISA DEL BARÇA" es la portada de SPORT de hoy miércoles, 7 de febrero de 2024. El joven jugador blaugrana recibió el premio al deportista con mayor proyección masculina en la Festa de l'Esport Català.

En una tarde mágica en homenaje al deporte catalán, hubo un total de nueve premiados en la 27ª Festa de l'Esport Català que organizaron conjuntamente el Diario SPORT y la UFEC. Jordi Xammar recibió el premio al mejor deportista; el Girona la mención especial al mejor equipo y Laia Sanz, el premio extraordinario; entre otros muchos afortunados.

En un nuevo capítulo del juicio a Dani Alves, se celebró la segunda jornada con hasta 19 testigos que prestaron declaración. Joana Sanz, la ex pareja del brasileño, testificó que "no he pedido legalmente el divorcio" y que Alves "iba muy borracho". Hoy volverá a declarar el ex jugador.

Y una de las mejores noticias para el barcelonismo es el fichaje definitivo de Ricky Rubio. El base de El Masnou ya está inscrito y debutará cuando esté listo con el conjunto de Roger Grimau.

En el primer asalto de la Copa del Rey, Mallorca y Real Sociedad firmaron las tablas en un encuentro que pudo decantarse del lado de los de Donosti (0-0). La vuelta de semifinales se disputará el próximo 27 de febrero.