Lewandowski se pierde el estreno de Polonia en la Eurocopa

Robert Lewandowski será baja en el primer partido de Polonia en la Eurocopa de Alemania que empieza el próximo viernes. El delantero del Barça solicitó el cambio pasada la media hora por unas molestias musculares en el amistoso que el lunes jugó su selección ante Turquía y las pruebas a que ha sido sometido indican que la lesión no es grave, pero que no podrá estar disponible para el seleccionador polaco, Michal Probierz, para el estreno ante el combinado de los Países Bajos el domingo día 16. Tampoco podrá jugar ese partido Frenkie de Jong, que este lunes fue descartado por Ronald Koeman para el torneo por no estar recuperado de la tercera lesión en el tobillo derecho que se ha hecho con el Barça esta temporada.

El goleador polaco, que en Alemania jugará su cuarta Eurocopa, sufre una lesión en el bíceps femoral y podría estar recuperado para el segundo partido del combinado polaco, que jugará ante Austria el viernes día 21. "Estamos haciendo todo lo posible para que Robert pueda jugar el segundo partido ante Austria", ha explicado el médico de la selección de Polonia, Jacek Jaroszewski, tras las pruebas médicas que se le realizaron al azulgrana.

Polonia, que jugará su tercer partido en la Eurocopa contra Francia el día 25, perdió también en el amistoso ante Turquía a Paweł Dawidowicz y Karol Swiderski. Ninguno de los dos estarán a disposición de su seleccionador contra Países Bajos.