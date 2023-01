¿Por qué la canción de Shakira con BZRP dura 3:33 minutos? Estos son todos los mensajes ocultos

Aunque la BZRP Music Session #53 es bastante explicita, Shakira se ha dejado perlas ocultas que vamos a desvelar Ya están siendo muchas las reacciones a la nueva canción de Shakira

La canción de Shakira con Bizarrap es el tema del día en, prácticamente, todo el mundo. La cantante no ha defraudado y ha prometido lo que se esperaba de ella: hablar a las bravas de su ruptura con Piqué. Y, aunque ha sido bastante clara y no se ha dejado ningún reproche guardado, más allá de lo que dice en la canción con el productor argentino, está lo que no sale en la letra de la BZRP Music Session #53.

Las indirectas OCULTAS de Shakira a Piqué en su última canción con Bizarrap

La venganza se sirve en plato frío, o eso ha debido de pensar Shakira, sacando a la luz este single dirigido en exclusiva a su ex pareja, Gerard Piqué. Pero, además de dejar mensajes contundentes como "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", la cantante ha querido dejar sutiles recados al padre de sus hijos.

Y no, con esos sutiles mensajes no nos referimos al "Clara - Mente", ni al "sal - Pique". La cantante colombiana ha tenido la suficiente perspicacia para que, prácticamente nadie preste atención a estos pequeños detalles. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo en concreto?

¿Por qué la nueva canción de Shakira dura exactamente 3:33 minutos?

Sí, este es uno de los mensajes ocultos que no hemos querido que pase desapercibido. Esta canción, que no deja nada al azar, tampoco ha querido dejar pasar por alto la duración de esta. ¿Por qué exactamente 3:33 minutos? Esto es un guiño claro al número que siempre ha lucido Piqué como jugador del Barça.

El defensa ha usado la mayor parte de su carrera el 3 en el dorsal de su camiseta, así que es un guiño más que claro de que, por si el ex jugador no se daba por aludido, para que tenga más señales de que esta canción está hecha a su medida.

La enemistad de Shakira con la madre de Piqué

"Me dejaste de vecina a la suegra" otro mensaje muy ácido de Shakira a Piqué que, según comentan en Rac1, era una de las cosas que menos le gustaban a Shakira de su relación. Tal era la enemistad con ella, que, según las fuentes de Rac1, Shakira puso una bruja a tamaño real en uno de los balcones más cercanos a la casa de su ex vecina.

¿Saldrá Piqué a hablar sobre ello? De momento, ya son muchas las reacciones de los famosos que no han parado de salir en apenas 12 horas que lleva la canción en marcha.