A Tebas no le gusta

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ironizó sobre la competencia que podría suponer la Kings League: "Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del fútbol. Tampoco es comparable el fútbol con Pasapalabra, por mucho que sea el programa más visto".

El máximo dirigente de LaLiga, que sigue inmerso en la lucha contra la Superliga que proponen Barça y Real Madrid, restó importancia a esta novedosa competición: "Lo único que se parece es que se juega con un balón y que hay que meter goles. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Es un circo y no es un tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan".

"Twitch es una red social abierta, gratis, y en el fútbol hay que pagar todos los meses. Eso hace que sea muy diferente. Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto y un horario diferente", sentenció Tebas.

La Superliga, una quimera

El presidente también habló sobre la posibilidad de que la Superliga Europea sea una realidad en 2025: "No habrá Superliga diga lo que diga la sentencia del tribunal. La Unión Europea ya ha manifestado que quiere mantener el modelo actual en Europa, aunque puede que cambien algunos matices. No se creará una organización en mano de los más ricos".

En esta línea, Tebas apuntó a Joan Laporta y Florentino Pérez, los presidentes de Barça y Real Madrid: "Laporta debe estudiar más cómo funciona la televisión de pago, porque es una parte importante de sus ingresos. Se equivocan Laporta y Florentino. El paquete básico de Telefónica se modificó y eso hizo que de los cuatro millones y pico que pagaban se pasase a dos millones y medio de suscriptores".