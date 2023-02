Todo lo que tienes que saber sobre la Queens League

La competición femenina ha quedado presentada con un gran elenco de caras conocidas Gerard Piqué ha anunciado que las normas de la Queens League serán las mismas que las de la 'Kings'

La Queens League ha dado el pistoletazo de salida. En un evento llevado a cabo en el Cupra Arena, escenario habitual de la 'Kings', los presidentes de los 12 equipos han anunciado sus equipos femeninos, en un evento que ha estado cargado de sorpresas.

La primera, la presencia de las jugadoras del Barça Claudia Pina y Patri Guijarro, anfitrionas y protagonistas en el equipo de los hermanos Buyer, ya que ambas futbolistas serán embajadoras de dicha escuadra en la competición femenina.

El acto ha contado con la presencia de Gerard Piqué, que ha confirmado que las normas de la Queens League serán las mismas que la de la Kings, y que momentos como el lanzamiento de penaltis por parte de los presidentes y presidentas también se repetirán durante los partidos.

Todas las caras de la Queens League | Queens League

Oriol Querol, CEO de la Kings y la Queens League, ha anunciado que el proceso de inscripción de las jugadoras seguirá abierto hasta finales de marzo, mientras que el draft está programado para el 16 de abril, una vez ya haya acabado la competición masculina.

En cuanto al calendario, la competición arrancará el 6 de mayo y se disputará todos los sábados hasta el 15 de julio. Una vez celebrada la liga regular, los sábados 22 y 29 de julio se llevará a cabo el Playoff. Ha quedado desvelado también el calendario de la segunda temporada de la Kings League, que se seguirá jugando los domingos, desde el 7 de mayo hasta el 16 de julio, con el Playoff programado para el 23 y 30 del mismo mes.

No han faltado los momentos de 'polémica', marcados por el nombre de Luri Sorroche, que se había ofrecido para entrenar al equipo de Gerard Romero, así como también el equipo de Adri Contreras. Otra de las sorpresas ha sido la presencia de Gemita, ex pareja de TheGrefg, que ha sido anunciada por Ibai Llanos como la presidenta de su equipo. Las cámaras no han perdido detalle de la cara del streamer, sorprendido por el 'reencuentro'.

Claudia Pina y Patri Guijarro, presentes en la presentación de la Queens League | Twitter@xBuyer_Team

También se ha vivido un momento surrealista cuando Adri Contreras ha anunciado a su presidenta, Aitana Ocaña. Pese a las gestiones, la cantante no ha contestado a los mensajes del presidente de El Barrio y ha plantado a un Contreras que se ha tenido que resignar por la ausencia de la catalana.

Paula Gonu, presidenta de las Jijantas de Gerard Romero o Noe9977, pareja y presidenta del Ultimate Móstoles de DjMariio, han sido otras de las sorpresas y de los rostros para una Queens League que ya cuenta de entrada con tres patrocinadores, y que calienta motores para la puesta en marcha definitiva.

Los equipos de la Queens League, al detalle

Ibai: FC Porcinas. Presidenta: Gemita

TheGrefg: Las Saiyans FC. El propio streamer será el presidente

DjMariio: Ultimate Móstoles. Presidenta Noe 9977. También tienen entrenador, sin desvelar

Kun: Kunitas. Presidenta Morena Beltrán, 24 años periodista deportiva. Ari Font, Team Manager. Judit Fernández, jugadora 11

Adri Contreras: El Barrio. Ha intentado de Presidenta a Aitana

Iker Casillas: 1K Presidenta Mayichi

Juan Guarnizo: Aniquiladoras FC. Presidenta Espe

Spursito: Rayo de Barcelona, él mismo presidente. Jesica Pastor entrenadora

Buyers: Mismo nombre y ellos mismos presidentes. Entrenador: Sergio Ruz, Asesora Carlota Planas. Embajadoras Claudia Pina y Patri Guijarro

Perxitaa: Las Troncas FC. Presidenta Violeta, pareja de Perxitaa

Rivers: Pio, ella misma presidenta

Gerard Romero: Jijantas FC. Presidenta Paula Gonu