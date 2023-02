Los presidentes de la Kings League se mofan de Piqué tras la eliminación del Barça

Tras asegurar ser un "palo durísimo", Piqué ha tenido que aguantar las risas de los presidentes en el directo de la Kings League "¿Hoy no hay fiesta?" o "Te vemos muy serio Gerard" han sido algunas de las frases que se han deslizado entre las burlas de los presentes

La eliminación del Barça de la Europa League no ha tardado en dejar ver las primeras reacciones. Una de ellas ha sido la de Gerard Piqué, que ha iniciado directo en el canal de Twitch de la Kings League pocos minutos después de la finalización del partido en Old Trafford.

El inicio del directo no ha dejado indiferente a un Piqué, que ha catalogado de "puta ruina" la nueva debacle europea de los azulgranas, asegurando que es un palo durísimo. Pese a la frustración que reflejaba el ex azulgrana, ha querido pasar página rápido y no ha querido dar más vueltas en el asunto.

Se las prometía felices Piqué que ha tratado de desviar el tema hacía el anuncio de Ibai sobre el nuevo jugador que formará parte de Porcinos, pero nada más lejos de la realidad los presidentes de los equipos no han desaprovechado la oportunidad de meterse con él, despertando las risas de los presentes en el directo.

"Te vemos muy serio Gerard, ¿Qué pasa?" o "Hoy no venimos de fiesta" se ha escuchado ante el serio rostro de un Gerard Piqué que ha aguantado las burlas antes de desviar la conversación hacía otros temas.