Roger Carbó: "Esto es la Kings League, no hay techo"

En la presentación del nuevo plató y también de las novedades que acompañan el regreso de la Kings League, Roger Carbó, máximo goleador de la competición y primer ganador de la Corona de Oro de la historia, atendió a SPORT para contarnos sensaciones vividas y por vivir en este nuevo curso en el que todos tienen la vista puesta en el Mundial.

La liga siempre ha dejado claro que quiere 'show' y una competición intercontinental puede ser espectacular. Carbó lo sabe y así trata de explicarlo: "Esto es la Kings, no hay un techo y siempre puede ir a más. Por nada del mundo os lo podéis perder".

Pero vamos por partes. La actuación del actual delantero de xBuyer Team ha sido fantástica. Ha firmado dianas de todos los colores y aunque apunta que no se esperaba el reconocimiento, explica que la Kings League le ha cambiado la vida por completo para bien.

"La Kings me ha hecho que me encarrile mucho en mi vida"

"Estaba un poco perdido hace un año y gracias a la Kings me ha hecho que me encarrile mucho en mi vida y tenga un futuro y ganas de ver lo que va a pasar en un futuro". Muchas cosas por delante. La competición no frena y Roger quiere confirmar su condición de 'estrella' para el bien del equipo.

Ya se llevaron el segundo split en una fiesta total en el Metropolitano y ahora quieren conquistar el WiZink Center: "Repetir es muy, muy complicado, pero lo voy a dejar todo en el campo para conseguir los premios colectivos".

"No me creo lo que estoy viviendo"

Al ser preguntado por cómo se siente al ser el primero en el registro total de goles de la competición y estrenar el palmarés del MVP, Roger lo explicó con la naturalidad que lo define, a la vez que agradeció la oportunidad que le ha brindado la Kings: "Justo el otro día lo pensaba. No me lo creo, sinceramente. Era un chaval normal que estaba dando clases de pádel. Y ahora estoy ganando el MVP de esta competición para la que solo tengo palabras bonitas".