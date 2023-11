Porcinos FC de Ibai Llanos asalta el Palau Sant Jordi y se lleva una Kingdom Cup perfecta

Porcinos, el club de Ibai Llanos que también preside Gemita, se llevó la Final Four de la Kingdom Cup y los 100.000 euros de premio sin perder ningún partido en todo el torneo (7-2) Los equipos de Ibai Llanos y DjMaRiio regalaron un gran partido de fútbol a los más de 12.000 aficionados que llenaron el recinto

La Kingdom Cup tomó el Palau Sant Jordi para volver a ofrecer a la ciudad de Barcelona un show donde el fútbol, como siempre, fue el protagonista. Y como tal, el mejor equipo fue Porcinos, el club de Ibai Llanos que también preside Gemita, que se llevó el espectacular trofeo luminoso y los 100.000 euros del premio para certificar el torneo perfecto. No conocieron la derrota desde que empezó y en la Final Four y el último encuentro frente a Ultimate Móstoles no fue diferente (7-2).

Pero el fútbol exquisito y vistoso de Porcinos no quita que el espectáculo que lo acompaña siempre sea mayúsculo. Ante un Palau Sant Jordi entregado, mágico y precioso, decorado a la perfección también para la ocasión, el Universo Kings League demostró que es posible juntar el fútbol masculino y femenino en uno. La Kings y la Queens se dieron la mano para hacer de la Final Four un espectáculo único que hizo disfrutar a los algo más de 12.000 asistentes desde el primer segundo.

Está todo controlado y tras una presentación de los jugadores que disputarían la final con rimas que destacaban las cualidades de cada futbolista, ellos y ellas las pusieron de manifiesto instantes después por alegría del Sant Jordi, que presentaba una gran imagen y celebró todo lo ocurrido durante el evento.

Lo que no estaba preparado es lo que pasó en el inicio de la segunda mitad de la gran final. El guardameta de Ultimate Móstoles vio una amarilla, lo que lo 'eliminaba' para los próximos dos minutos. El equipo no tenía guardameta suplente, con lo que uno de los jugadores de campo tuvo que enfundarse los guantes. Y paró el 'penalti shootout' que acompañaba la cartulina y otra acción, aunque no pudo hacer nada ante los golazos que vinieron a continuación que dejaban encarrilado el partido.

Los jugadores de Porcinos celebrando uno de sus goles | Kings League

Los primeros 20 minutos resultaron más tranquilos, pero fueron una clara muestra de lo entretenida que es la Queens League. Cantidad de ocasiones, disparos desde lejos buscando la escuadra y unos cuantos largueros que hicieron levantar al público. Empate a uno para poner la alfombra roja a lo que estaba por venir.

Las semifinales tampoco defraudaron

El formato, específicamente diseñado para sacar el máximo rendimiento de lo mejor del fútbol, es decir, los goles, no defraudó. Arrancando cada parte añadiendo un jugador por minuto, empezando por el 1x1 con portero hasta alcanzar los siete, más la entrada de los dados en los minutos finales para designar cuantos jugadores los disputan a partir del minuto 18 de cada mitad, ayuda y mucho a que se celebren gran cantidad de tantos.

La vista del Palau Sant Jordi de los presidentes en la Final Four de la Kingdom Cup | Kings League

Y así fue como se resolvió la primera semifinal, con un auténtico festival de goles de todos los colores y en donde el rosa se impuso por goleada. Porcinos, el equipo de Ibai Llanos y Gemita, superó por 9-1 a Kunisports, del ‘Kun’ Agüero y Morena Beltrán, para imponer su condición de favoritos por todo lo alto y colarse así en la final.

Pero el fútbol es fútbol y aunque busques muchos goles, te regala un partido lleno de emoción hasta el último minuto. Así se desarrolló la segunda semifinal entre Ultimate Móstoles y xBuyer Team, que acabó con victoria para los de DjMaRiio y Noe por 4-1. Un resultado engañoso teniendo en cuenta que marcaron un gol doble en los últimos instantes del partido y que les valía para alcanzar su segunda final consecutiva.

Música y 'puenting'

The Tyets, el grupo del momento en el panorama musical catalán, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al evento. Un preludio perfecto a lo que estaba por venir. Siempre buscando superarse, y ya avisado previamente, los presidentes y las presidentas fueron entrando al campo. Pero… ¿Lo hicieron normal? No, claro que no. Según decisión de cada uno de ellos fueron saltando al campo, saltando literalmente ya que, algunos optaron por el ‘puenting’ y otros por hacerlo en tirolina.

The Tyets actuó en la Final Four de la Kingdom Cup en el Palau Sant Jordi | Kings League

Además, las actuaciones previas a la final de Beret, que presentó el himno de Troncos, la del fenómeno viral Iñigo Quintero, que puso a cantar al Palau entero, y la de RVFV, que los puso a bailar, dejó a todos preparados para celebrar la victoria de los campeones por todo lo alto.