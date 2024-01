La Kings y la Queens League regresan a lo bestia: Estas son todas las novedades

La nueva temporada de la Kings y la Queens League está muy cerca de dar el pistoletazo de salida a un año que apunta a ser espectacular. Con el Mundial en el horizonte... en el primer programa de la temporada, los presidentes de los equipos, el CEO Oriol Querol y el presi Gerard Piqué, ya anunciaron a través de los canales oficiales de la competición todas las novedades de la edición, que arrancará el domingo con la primera jornada del tercer split.

Se descubrieron todos los detalles del torneo, desde los movimientos de ‘El Mercato’ y las caras nuevas hasta las cartas oficiales y sus estadísticas avanzadas, el nuevo plató, el orden de los partidos y mucho más. La Kings y la Queens vienen cargados de novedades y sorpresas.

Sergi Graell

El programa arrancó con la presentación del espectacular nuevo plató y la presencia in situ de los jugadores que han cambiado de equipo durante El Mercato, que no son pocos. Además, el formato viene cargado de nuevas normas: Una unión perfecta entre lo mejor de la Kings Cup y la Kingdom. La espectacularidad sigue siendo la nota dominante y en este arranque no va a faltar.

Como siempre, el público también tuvo su palabra y con una votación popular, se dio la bienvenida a la nueva carta Jugador Estrella, que hará valer doble los goles de un jugador durante la segunda parte, y despidió al Robo de Carta. También se presentó el nuevo Fantasy y sus cartas oficiales, los nuevos balones para la competición y se han desvelado los horarios de la J1.

La nueva competición no va a dejar indiferente a nadie, ya que KAMA, un nuevo partner tecnológico, proporcionará nuevas estadísticas avanzadas en directo: probabilidades de gol en 1 vs 1, los datos más relevantes de cada equipo, estadísticas por jugador y muchas más que se irán desvelando. Además, las nuevas cartas oficiales, físicas y virtuales, contarán también con estadísticas reales que se actualizarán según el desempeño de los jugadores en el campo.

Los presidentes de la Kings y la Queens League, en el primer programa de la temporada / Kings League

La Kings y la Queens League regresan a Madrid

¡Y finalmente, la noticia más esperada: el WiZink Center de Madrid acogerá la final de la Kings & Queens Finals el próximo 20 de abril! El domingo empieza un nuevo curso para la Kings League Infojobs y tras el sorteo que definió esta primera jornada, el próximo 21 de enero arrancará con el versus entre Los Troncos y Aniquiladores. ¡Todo un partidazo!

La jornada finalizará con Porcinos vs Saiyans marcando la línea a seguir en la jornada número 2.