Joaquín volverá a la Rosaleda de la mano de la Kings League

El exbetico disputará uno de los partidos de la lucha por el título del tercer split Seguirá la estela de otras estrellas que ya participaron en la competición como Ronaldinho

"Fichaje" sorpresa en la Kings League. La competición creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué contará con una nueva figura del fútbol para el tercer split. Ni más ni menos que Joaquín, que la temporada pasada colgó las botas tras una extensa carrera.

El exfutbolista del Beti Kings League disputará uno de los partidos de la Final Four de la Kings League aunque aún está por descubrir en qué equipo ni cuándo lo hará. Lo que es seguro es que volverán a disfrutar del exdelantero en La Rosaleda, estadio que acogerá la lucha por el título del tercer split.

Una "vuelta a casa" ya que Joaquín jugó en el Málaga durante dos temporadas (de 2011 a 2013) en las que llegó a disputar 60 partidos oficiales y conquistó una clasificación histórica del conjunto blanquiazul para la competición europea.

Joaquín sigue así la estela de otras grandes figuras del fútbol que han pasado por la Kings League, en la que no es extraño que algunos disputen apenas un partido, como el caso de Pirlo o Ronaldinho.

Tras conocerse la noticia, el exbetico, ahora embajado del equipo y LaLiga, afirmó que "he visto la Kings League, de las normas sé poquito porque vais cambiando mucho. Sí que me hace ilusión volver a calzarme las botas, creo que no he vuelto a tocar un balón desde que me he retirado. Me mantengo en forma",