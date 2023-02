Jijantes FC, virtualmente eliminado de la Kings League... y primera decisión oficial

Con seis derrotas en seis partidos, el equipo de Gerard Romero tiene prácticamente imposible meterse en el play-off final de la Kings League Jonatan Soriano no seguirá siendo el jugador número 11 tras un comunicado oficial

Primeras decisiones en la Kings League tras la sexta derrota en seis partidos para los Jijantes de Gerard Romero. La humillación sufrida ante Pío (5-0), el otro equipo que no conocía aún la victoria, ha supuesto un golpe anímico importante para el conocido periodista -"me meteré en una cueva y no saldré hasta el año que viene", afirmó-.

Así, Jijantes FC ha anunciado a través de un comunicado oficial que Jonatan Soriano no seguirá actuando como 'Jugador Nº11' tras seis partidos en los que ha marcado cuatro goles y repartido dos asistencias. "Los compromisos profesionales del jugador impiden una implicación total en las jornadas restantes de la liga [...] y hemos acordado separar nuestros caminos", reza el comunicado.

Con su derrota ante Pío, Jijantes FC tiene prácticamente imposible meterse entre los ocho primeros de la clasificación de la Kings League y, por tanto, entrar en el play-off final por el título.