El campeón del mundo que se postula para los Juegos: "Voy a estar disponible"

Se acercan los Juegos Olímpicos y las delegaciones van preparando sus deportistas elegidos para intentar apuntar a la gloria del medallero. En París 2024, como de costumbre, también habrá fútbol para que las selecciones sepan elegir entre una plantilla de Sub-23 y tres futbolistas mayores que deseen conquistar la presea dorada.

Argentina, campeona del mundo, quiere también hacerse con el oro olímpico en Francia, tal como lo consiguió en 2004 y 2008. La 'Albiceleste' tendrá la posibilidad de contar con juventud y experiencia, la que quiere aportar Lautaro Martínez si el entrenador Javier Mascherano le llama, según desveló en una entrevista con 'TyC Sports'.

"Si quiere contar conmigo, voy a estar siempre disponible, porque trabajo para ponerme esta camiseta, doy lo mejor en mi club para estar en este lugar, que es un privilegio porque desde chiquito uno sueña con vestir esta camiseta, entrar al predio, escuchar el himno, si lo escucho es porque estoy disponible", comentó Lautaro.

Eso sí, el argentino no dudó en aseverar que no será solo por su voluntad si logra darse. "No depende de nosotros, haremos fuerza si está el llamado", se encargó de apuntalar.