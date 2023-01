Varias víctimas en un tiroteo en Los Ángeles en la celebración del Año Nuevo chino

Aunque hasta el momento hay pocos detalles, "las comunicaciones internas de la policía dijeron que había algunas muertes"

Un tiroteo se ha producido en la madrugada del domingo en Monterey Park, cerca de Los Ángeles, que ha podido provocar "varias víctimas", según han informado al diario Los Ángeles Times fuentes policiales.

Según el diario, aunque hasta el momento hay pocos detalles, "las comunicaciones internas de la policía dijeron que había algunas muertes".

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.



At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown.