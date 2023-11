La nueva aventura de Cech en el hockey hielo profesional

El exportero de fútbol Petr Cech, leyenda en la Premier League donde disputó la gran parte de su carrere defendiendo los colores del Chelsea y finalmente del Arsenal, da un gran paso adelante en su actual carrera en el hockey hielo.

Retirado en 2019, el portero pasó a dedicarse al otro deporte que amaba. Desde joven jugabana en su país natal, en República Checa, hasta que le resultó incompatible con la carrera como futbolista. Un golpe en la cabeza en 2009 le hizo vestir de por vida un casco protector que se convertiría en su gran icono. Eso no le impidió seguir jugando ni practicar ahora el hockey hielo.

Así, Cech ha sido confirmado como juevo jugador de los Belfast Giants de la Liga Élite del Reino Unido. Se trata de un reto para el checo, que hasta ahora había militado en equipos de segunda y tercera división. El meta llega cedido por el Oxford City Stars.

Cech no es ajeno al equipo de color verde azulado, ya que en abril de 2023 participó de un equipo de los Belfast Giants All-Stars que participó en el partido 'Can't Stop Tour de The Odyssey Trust' en el SSE Arena. Un duelo benéfico contra el equipo ucraniano Dnipro Kherson que recaudó 75.000 euros para Ucrania Hockey Dream, la organización benéfica registrada de la Federación de Hockey sobre Hielo de Ucrania.

“Apreciamos mucho el apoyo tanto de los Oxford City Stars como del propio Petr. Petr es un atleta altamente condecorado que sabe lo que se necesita para rendir al más alto nivel, por lo que su apoyo durante este período de préstamo será invaluable”, dijo Adam Keefe, entrenador de los Belfast Giants.

El exportero del Arsenal y del Chelsea jugó más de 440 partidos de la Premier League durante una condecorada carrera de 15 años (ganó cuatro títulos de la Premier League, cinco FA Cup, tres Copas de la Liga, la Champions y la Europa League) antes de retirarse del fútbol profesional en 2019. Cech también representó a la selección nacional de la República Checa 124 veces, jugando en la Copa Mundial de la FIFA 2006 y en los Campeonatos Europeos de Fútbol de la UEFA de 2008 y 2012.