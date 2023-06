Sufrido pase a la final del Barça

Los de Edu Castro necesitaron la prórroga para sentenciar el duelo ante el Noia Freixenet Bargalló encarriló el partido con un doblete en la primera mitad en L'Ateneu y Alabart hizo el tercero

El Barça se resarció de la temprana eliminación en el play-off del curso pasado y consiguió el billete a la final por el título firmando el 3 de 3 en un sufrido duelo ante el Noia Freixenet que acabó por decidirse en la prórroga.

FICHA TÉCNICA Play-off OkLiga NOI 2 ________________ 4 BAR ALINEACIONES Noia Freixenet Blai Roca, Aleix Esteller, Xavi Costa, Jordi Bargalló, Adrià Ballart - cinco inicial - Kyllian Gil, Antoni Salvadó, Martí Gabarró, Jan Marimon. Barça Sergi Fernández, Nacho Alabart, Pau Bargalló, Helder Nunes, Joao Rodrigues - cinco inicial - Joan Pascual, Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca, Carles Grau. Goles 0-1 M. 15 Pau Bargalló. M17 Bargalló. 1-2 M. 40 Gabarró. 2-2 M. 41 Gabarró. 2-3 M.58 Alabart. 2-4 M.59 Joao Árbitros González y Barba. Azul a Jordi Bargalló/ Alabart. Pabellón L'Ateneu Agrícola. 1.500 espectadores.

Después de ganar los dos primeros partidos en el Palau, quería Edu Castro entrar en la final por la vía rápida, y con ese objetivo saltaron a los azulgranas a la pista de un Ateneu lleno a rebosar. El primer aviso no tardó en llegar, con un disparo de Helder Nunes que despejó Blai Roca. La ofensiva no cesó, y en los primeros cinco minutos los de Edu Castro habían probado ya hasta siete disparos a puerta.

También tuvieron sus ocasiones los de Pere Varias, que en casa renunciaron a las posesiones largas que le habían dado tan buen rendimiento en los dos primeros encuentros.

Aún así el primer tanto se resistió en llegar casi un cuarto de hora. Y lo hizo del lado azulgrana, con una buena definición de Pau Bargalló a la escuadra. Apenas un par de minutos después, el mismo protagonista amplió la cuenta con un lanzamiento de pala lejano para culminar una contra. Una segunda diana que provocó el tiempo muerto del técnico local, que llamó al orden a sus jugadores, pidiéndoles que siguieran trabajando sin dejarse llevar por la emoción.

Con pocos minutos por delante parra llegar al descanso, el marcador ya no se movió, aunque Bargalló tuvo en su stick el 0-3 en la última jugada.

En la reanudación, el Barça mantuvo su dominio sobre el parquet de l'Ateneu, en cuyas gradas se iba disipando poco a poco la euforia inicial. La oportunidad llegó para el Noia con la décima falta azulgrana. No desaprovechó la acción Gabarró con una finta que superó a Sergi Fernández. Sin apenas tiempo para celebrar, una azul Alabart por una acción ante Kyllian Gil propició el segundo lanzamiento de falta directa consecutiva. De nuevo fue Gabarró el encargado de transformar el lanzamiento para poner de nuevo la igualdad en el marcador.

El Noia tuvo la victoria en su mano con un pase de Jordi Bargalló hacia Xavi Costa que desvió Sergi Fernández, pero el duelo acabó yéndose a la prórroga.

Ahí tuvo el Barça su primera falta directa, con la décima del Noia, pero Pau Bargalló optó por la conducción y Blai Roca evitó el gol. Casi a renglón seguido, los azulgranas dieron la alternativa a su rival con la decimoquinta, pero esta vez no pudo transformarla Gabarró.

El duelo, y la eliminatoria, iban a decidirse ya en la segunda parte de la prórroga. A falta de un minuto para el final, una asistencia de Bargalló la cazó Alabart para poner el 2-3 en el marcador y en la siguiente acción, una azul a Jordi Bargalló dio lugar a una falta directa que transformó Joao para sellar la eliminatoria.La final arrancará el próximo jueves.