El Barça se abona al 5-3 y ya domina la semifinal de la OK Liga por 2 a 0

Los azulgranas supieron sufrir para vencer al Noia Freixenet en el Palau por el mismo resultado que el viernes El equipo de Edu Castro tendrá el viernes en Sant Sadurní su primera ocasión para volver a la final liguera

El Barça ha repetido el resultado del viernes (5-3) en otro complicado encuentro en el Palau frente al CE Noia Freixenet para adelantarse por dos a cero en la semifinal de la OK Liga y situarse a una sola victoria de la final.

FICHA TÉCNICA OK LIGA BAR 5 ________________ 3 NOIA ALINEACIONES BARÇA, 5 (2+3): Sergio Fernández (p.), Helder Nunes (1), Ignacio Alabart (1), Pau Bargalló (2), Joao Rodrigues (1) -cinco inicial-, Marc Grau, Sergi Panadero y Sergi Llorca. CE NOIA FREIXENET, 3 (2+1): Blai Roca (p.), Jordi Bargalló, Xavi Costa, Aleix Esteller, Adrià Ballart -cinco inicial-, Kyllian Gil (1), Martí Gabarró y Toni Salvadó (1). GOLES 1-0, Joao Rodrigues (3:34), 2-0, Pau Bargalló (7:03); 2-1, Kyllian Gil (14:22); 2-2, Toni Salvadó (16:22); 3-2, Helder Nunes (28:35); 3-3, Adrià Ballart (34:20); 4-3, Ignacio Alabart (40:16); 5-3, Pau Bargalló (49:55). ÁRBITROS Mayor Oliván y Pérez Pérez. Mostraron tarjeta azul al visitante Jordi Bargalló (49:55). FALTAS: 7-8. INCIDENCIAS Segundo partido de cuartos de final (al mejor de cinco) de la OK Liga masculina de hockey patines disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Por tanto, el viernes en L'Ateneu el equipo barcelonista tendrá su primera oportunidad de regresar a la final tras caer el año pasado en 'semis'. Tres cuartos de lo mismo para el Deportivo Liceo, que ha vuelto a derrotar al Parlem Calafell (4-1) y también domina la serie por dos a cero.

La primera parte fue un calco a lo sucedido el viernes en el primer partido, cuando los del Alt Penedès igualaron un 3-1 adverso y obligaron a los locales a volver a remar. Esta vez lo hicieron a base de transiciones rápidas y de cortes en ataque para crear superioridades.

Los locales salieron muy enchufados y no tardaron en crear dos ocasiones de peligro antes del 1-0, obra de Joao Rodrigues en el 4' a pase de Helder Nunes en un tres para dos tras una pérdida del Noia Freixenet. Esa buena dinámica se confirmó en el 7' en una recuperación de Ignacio Alabart que permitió a Pau Bargalló marcar en 2-0 tras 'jugar' con Blai Roca.

El histórico exjugador Pere Varias paró el partido y ofreció instrucciones muy válidas a sus jugadores. La primera, por encima de todas, fue que cuidasen la posesión y evitasen las pérdidas absurdas que tantos problemas les estaban creando. Dicho y hecho. Además, tras un aviso de Xavi Costa, el talento de la cantera blaugrana Kyllian Gil (está cedido) aprovechó una transición para anotar el 2-1 con un chut rápido al palo corto.

Joao Rodrigues abrió el marcador en el Palau | FCB

El Barça no estaba cómodo, sus posesiones se volvían inocuas y Toni Salvadó firmó el 2-2 en el 17' con una pared con otro cedido como Martí Gabarró aprovechando la pasividad defensiva de su rival. Si el viernes se pasó del 3-1 al 3-3, este domingo la igualada llegó desde el 2-0 al 2-2.

Edu Castro pidió tiempo para corregir ciertos desajustes y para pedir calma a sus jugadores. Y sus demandas no cayeron en saco roto, ya que Sergi Llorca envió un disparo al hierro en el 22' y Pau Bargalló estuvo a punto de marcar en el 23'. Antes del descanso, fortuito golpe con el palo de Nunes a Xavi Costa que no mereció sanción alguna para los árbitros pese a que el veterano exazulgrana se retorció de dolor.

La segunda parte empezó con una clarísima ocasión de Aleix Esteller que desbarató un gran Sergio Fernández y con otra contra en la que Xavi Costa no llegó a rematar. Sin embargo, perdonar en el Palau se paga caro y en la otra portería llegó el 3-2 en una acción detrás de la portería del 'mago' Pau Bargalló, quien esperó hasta enviar un pase elevado y medido para que Helder Nunes empalmase con maestría la bola al fondo de las mallas sin dejarla caer. Tan poco incisivos fueron los locales que el Noia Freixenet se fue a los vestuarios con solo dos faltas cometidas.

El mito Aitor Egurrola no perdió detalle | FCB

Pau Bargalló envió un disparo al hierro en el 32' y acto seguido Helder Nunes no pudo con Blai Roca en una contra en la que pudo ser objeto de penalti. Y cuando mejor estaba el Barça, Adrià Ballart estableció el 3-3 en el 35' en un centro-chut que trató de desviar el 'hermanísimo' Jordi Bargalló y que descolocó al portero azulgrana en una acción muy típica del hockey hielo ante la atenta mirada del mítico Aitor Egurrola cuya camiseta ya cuelga del Palau.

Los colegiados anularon el 4-3 a Joao Rodrigues por una supuesta bola alta tras recuperarla y empalmar para batir a Blai Roca. No está claro que acertasen... ni que no lo hiciesen. El caso es que el partido seguía igualado a 10 minutos del final y ahí apareció Ignacio Alabart para establecer el 4-3 con un disparo pegado a la escuadra. Y esta vez no hubo ni bola alta ni demás gaitas. ¡Qué bueno es el gallego!

Helder Nunes no aprovechó en el 42' un penalti cometido por Martí Gabarró sobre Marc Grau y que detuvo dos veces Blai Roca. Pere Varias pidió tiempo y los visitantes lo intentaron con todo en los últimos cinco minutos con siete faltas en cada bando. El Noia Freixenet atacó sin portero los últimos 75 segundos y Xavi Costa no llegó a un remate que pudo haber supuesto el empate. Jugando el límite, Pau Bargalló sentenció con el 5-3 a puerta vacía mientras se caía para repetir el resultado del vienes. Antes, Jordi Bargalló vio la azul por protestar.