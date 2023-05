Egurrola: "Ver mi camiseta colgada en el Palau es el reflejo al trabajo de tantos años"

El deportista más laureado de la historia del Barça verá como su camiseta se convierte en la 15ª en estar colgada en el Palau Blaugrana El que fuera portero azulgrana durante 28 temporadas, no esconde la emoción ante un hecho que solo Alberto Borregán ha vivido en la sección de hockey

Aitor Egurrola, el deportista más laureado de la historia del FC Barcelona, vivirá este domingo su momento más especial después de despedirse hace apenas un año del Barça y del hockey sobre patines. El ‘Pulpo’ verá como su camiseta se convierte en la 15ª en estar colgada en el Palau Blaugrana, siendo tan solo la segunda de la sección de hockey patines.

El que fuera guardameta del primer equipo azulgrana durante 24 temporadas vivirá el homenaje que se merece y que Joan Laporta le prometió en el día de su despedida. Antes de su gran momento, Egurrola visita SPORT para explicar cómo vive los días previos al acto y el pasado y el presente tanto de su persona como del Barça.

Antes que nada, ¿Cómo estás llevando estos días previos?

Bien. Estoy muy contento y un poco nervioso a la vez por el acto, pero muy ilusionado. Supone cerrar un círculo de mi vida en un acto en el que los deportistas no nos sentimos tan cómodos como en la pista, pero a la vez es un orgullo que el club me presente la oportunidad de retirar mi camiseta en el Palau.

Será la 15ª camiseta que se colgará en el Palau y solo la segunda de la sección de hockey patines, algo que habla ya por si solo de la magnitud de tu figura. ¿Qué se te pasa por la cabeza?

Se me hace muy complicado hablar de mí mismo en estos casos, aunque si que es verdad que a nivel de títulos y el haber podido hacer toda mi carrera deportiva en el Barça, mentiría si dijera que no me esperaba este hecho. Es una gran satisfacción poder haber hecho toda mi carrera en un club como el Barcelona y jugar con equipos que me han permitido levantar tantos títulos. Esto al final no es más que el reflejo del trabajo hecho durante tantos años.

Making off de la entrevista a Aitor Egurrola | SPORT.es

Tu camiseta será la primera que se cuelgue con el número 1 y la tercera de un portero tras las de Barrufet y Paco Sedano. ¿Qué valor le das a este hecho como portero?

Suerte que en el baloncesto no hay porteros (ríe) sino habría alguno también seguro. Creo que es una figura que al final todo niño no quiere ser porque gusta mucho más ser delantero y meter goles, pero que a la vez siempre está muy reconocida tanto a nivel de equipo como por la afición.

La de portero es una figura que tiene que dar mucha seguridad y normalmente cuando un equipo como el Barça encuentra un portero que se adapta bien a su filosofía, suele hacer carrera en un solo club. Necesita mucho más esta continuidad y hace que puedas estar mucho más tiempo en un mismo club. Y si eso te pasa en el Barça, se te hace más fácil este tipo de reconocimientos.

Hará ya casi un año de tu último partido, ¿Qué es de Aitor Egurrola a día de hoy?

Desvinculado de lo que es el día a día del hockey aunque todavía sigo todo lo que pasa alrededor de mis compañeros, porque los sigo considerando como tal, aunque fuera de todo lo que rodea el hockey. Me dedico a mi empresa familiar junto a mi hermano.

El día de tu rueda de prensa de despedida se te pregunto mucho acerca de un posible futuro ligado al hockey y al Barça. ¿Te volveremos a ver vinculado?

Nunca se puede decir algo así de forma rotunda, pero no es algo que este en mi mente por ahora.

Hablando de tus compañeros como todavía los llamas, ¿Cómo valoras su temporada hasta el momento?

Creo que están haciendo una temporada muy sólida. Fue una lástima la semifinal perdida contra el Porto en la Champions, sobre todo tras ser capaces de levantarse de un 4-1 adverso, que todo el mundo sabe lo que cuesta hacerlo contra equipos así. Pudieron empatar el partido y creo que llevan toda la temporada siendo capaces de gestionar bien estos momentos y de levantar partidos complicados.

Sin desmerecer a nadie, creo que el partido contra el Porto era la final anticipada y aunque nunca se sabe, de ganar la semifinal muy probablemente hablaríamos de un Barça campeón. Fue un gran aprendizaje que les hace reforzarse de cara a los playoffs de la liga y estoy seguro de que van a rendir al máximo nivel.

Nuevamente se ha demostrado que el hockey portugués es el gran dominador y más aún ahora que se habla tanto de los recortes que puede haber en los equipos de la Ok Liga. ¿Cómo ves el futuro del hockey español?

Sería negar la evidencia que el hockey portugués es ahora mismo mucho más potente económicamente y eso hace que los mejores jugadores acaben allí. Aunque yo pienso que eso al final es cíclico y por suerte aquí tenemos una base de jugadores muy grande y hace que la competitividad de los equipos siempre se acabe manteniendo, pero está claro que el tema económico es un gran hándicap para luchar ahora mismo con Portugal. Esperemos que se pueda girar la tortilla y que la gente vuelva a apostar por el hockey a nivel económico, aunque sabemos que es complicado.

Ya para acabar, me gustaría que me dijeras que compañero de todos los que has tenido debería tener también la camiseta colgada junto a la tuya.

Si me dejas elegir a alguien que esté en activo, creo que Sergi Panadero sin ninguna duda. No es mi función pero creo que merece que su camiseta cuelgue del Palau.