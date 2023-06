Primer 'match ball' para el Barça

Los azulgranas quieren sentenciar la Liga en la primera oportunidad ante el Liceo El entrenador Edu Castro espera a un rival muy intenso al jugar en casa

Un triunfo. Esto es todo lo que necesita el Barça para levantar el título de campeón de la OK Liga. Visto así parece poco. Visto el currículum del equipo este año parece una anécdota, visto el juego del cuadro azulgrana toda la temporada parece una nimiedad... pero nada más lejos de la realidad.

El Barça tiene este jueves (20.00 h. Esport 3 y OKLiga TV) una cita muy importante y sobre todo muy complicada ante un Liceo que sin duda saldrá con el cuchillo entre los dientes ante su público y echará el resto para evitar que en la primera oportunidad los azulgranas se apropien de la copa de campeón.

No es la única oportunidad de la que dispone el Barça. La ventaja con la que viajó este miércoles a Riazor de dos victorias a cero tras los triunfos conseguidos en el Palau (el primero ganado por 5-1 y el segundo por 4-1) le da un margen que, sin embargo, los blaugranas no quieren utilizar. Cuanto antes mejor y este jueves es la primera ocasión en la que pueden conquistar una OK Liga que se resiste desde la temporada 2020-21.

Edu Castro prevé una gran batalla

En este sentido se expresó antes de partir hacia A Coruña el entrenador azulgrana Edu Castro: "Vamos con la mentalidad de jugar como si fuera una Copa del Rey. Es decir, jugar el primer partido pensando que si no ganamos todo será más complicado. Es verdad que en las Copas del Rey quedas fuera y aquí hay un cierto margen pero no pensamos en ello", dijo.



Marc Grau durante el segundo partido de la final en el Palau



| JAVI FERRÁNDIZ

El mister blaugrana expresó la misma idea de una manera original e ilustrativa: "Esta mañana cuando hacía la maleta pensaba que era una cosa muy curiosa: normalmente en Supercopas, Copas del Rey o Copas de Europa haces la maleta pensando en quedarte el máximo tiempo posible y en esta ocasión es al revés, pensando en volver cuanto antes mejor. Vamos a ponerlo todo en este partido sin reservarnos nada", sentenció.

Un Liceo muy intenso

En cuanto al rival, Castro espera a "un Liceo todavía más intenso si ello es posible porque juegan en casa". Se imagina a un rival "apretando mucho desde el inicio, intentando hacer un partido largo pero buscando posesiones diría que parecidas a las que nos hicieron en el Palau para intentar ponerse delante en el marcador".

El técnico tiene claro que "será un partido similar a los que hemos vivido en el Palau y, sobre todo, al que vivimos en la liga en Riazor, que fue muy ajustado y vamos preparados para ello".