Póker goleador de Joao en la exhibición del Barça ante el Rivas

Sergi Llorca, Xavi Barroso, Ignacio Alabart y Marc Grau completaron la goleada azulgrana (8-2) El equipo entrenado por Edu Castro se mantiene como líder invicto de la Parlem OK Liga

El Barça sigue imparable en la Parlem OK Liga, líder invicto del campeonato con 19 de 21 puntos posibles. El equipo entrenado por Edu Castro no dio opción este sábado al Rivas, que se adelantó en el marcador y opuso cierta resistencia en la primera mitad, pero terminó cayendo por un claro 8-2. Joao Rodrigues, autor de cuatro goles, fue la figura del partido. También marcaron Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Sergi Llorca y Marc Grau.

FICHA TÉCNICA Parlem OK Liga BAR 8 ________________ 2 RIV ALINEACIONES Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Sergi Llorca, Joao Rodrigues -equipo inicial-, Jan Curtiellas, Marc Grau y Eloi Cervera. Rivas Marc Castañer, Sergio Martín, Curro Fernández, Miguel Cañadillas -equipo inicial-, Gerard Escolà, Sergi García, Bernat Yeste, Adrián Pos y Jorge Nájera. Goles 0-1 M.5 Sergio Martín. 1-1 M.6 Sergi Llorca. 2-1 M.8 Joao Rodrigues. 3-1 M.11 Ignacio Alabart. 3-2 M.16 Miguel Cañadillas. 4-2 M.18 Xavi Barroso. 5-2 M.27 Joao Rodrigues. 6-2 M.35 Joao Rodrigues. 7-2 M.37 Marc Grau. 8-2 M.45 Joao Rodrigues. Árbitros Rivas Martín y Reverter García. TA: Curro Fernández (11'), Gerard Escolà (12'). Incidencias Partido de la jornada 7 de la Parlem OK Liga disputado en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana saltó a la pista con una marcha más, se adueñó de la bola y acosó a un acertado Marc Castañer, que desbarató los primeros remates de Xavi Barroso y Joao Rodrigues. Arreplegado atrás, el Rivas enseñaba los colmillos al contraataque y estrenó el marcador con un remate a la escuadra de Sergio Martín.

El Barça replicó con fortuna 36 segundos después. Sergi Llorca condujo por la banda izquierda y, tras un reverso, puso un centro que terminó en el fondo de la red tras pegar en el stick de un jugador visitante. El cuadro azulgrana completó la remontada dos minutos después en una acción individual de Joao Rodrigues, que interceptó una bola en media pista y anotó a la carrera con un remate ajustado a la cepa del palo.

Ignacio Alabart puso tierra de por medio en un disparo de falta directa después de que Curro Fernández viera la cartulina azul y a punto estuvo de marcar nuevamente de la misma manera tras la exclusión de Marc Escolà, pero Marc Castañer rozó lo justo para que el disparo chocara contra la madera. Poco después, el Rivas recortó distancias con fortuna en un centro de Miguel Cañadillas que Sergi Llorca se marcó en propia puerta.

Sin embargo, el equipo entrenado por Edu Castro golpeó de nuevo antes del intermedio en una triangulación finalizada por Xavi Barroso y sentenció tras el descanso con un remate de Joao Rodrigues de primeras a pase de Alabart. El luso repitió con obús, Marc Grau firmó el séptimo gol barcelonista tras una asistencia filtrada por Alabart y Joao Rodrigues marcó el definitivo 8-2 a cinco minutos del final.