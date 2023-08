Txema Olazábal regresa a la Ryder como vicecapitán de Luke Donald

El de Hondarribia será su cuarto vicecapitán para la Ryder Cup 2023 junto a Nicolas Colsaerts, Edoardo Molinari y Thomas Björn Se medirán a Estados Unidos en el Marco Simone Golf and Country Club en Roma, Italia, del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2023 próximo

Luke Donald ha nombrado a la leyenda de la Ryder Cup, José María Olazábal, como su cuarto vicecapitán para la Ryder Cup 2023, que se jugará en Marco Simone Golf and Country Club en Roma, Italia, del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2023.

El español de 57 años es sinónimo del certamen bienal contra Estados Unidos, habiendo jugado para Europa en siete ocasiones desde 1987 hasta 2006; sido Vice Capitán en otras tres ocasiones, en 2008, 2010 y 2014; y, por supuesto, fue Capitán de la remontada europea más famosa de todos los tiempos en Medinah en 2012.

En sus siete apariciones en la Ryder Cup como jugador, que arrojaron tres victorias y un empate en 1989 que vio a Europa retener el trofeo, Olazábal jugó 31 veces, ganó 18 de esos partidos y devolvió 20½ puntos en total para la causa europea. Su asociación con el difunto y gran Seve Ballesteros sigue estando muy por encima de cualquier otra pareja en la historia del concurso, el dúo español ganó 12 puntos en sus 15 salidas juntos.

33 victorias profesionales y dos Masters

Fuera de la arena de la Ryder Cup, Olazábal ha logrado 33 victorias profesionales en todo el mundo en una carrera histórica, incluidas 23 en el Tour Europeo de 1986 a 2005. Pero es mejor recordado por sus dos triunfos en el Masters de Augusta National, en 1994 y 1999. el segundo fue especialmente emotivo, ya que se produjo a raíz de los temores de que la artritis reumatoide podría significar que nunca volvería a jugar profesionalmente.

Olazábal se une al exitoso capitán europeo de la Ryder Cup de 2018, el danés Thomas Bjørn, en el equipo de trastienda de Luke Donald, junto con el italiano Edoardo Molinari, ganador con Team Europe en 2010, y el belga Nicolas Colsaerts, miembro del equipo ganador de Medinah de Olazábal junto a Donald en 2012 .

“Con mis experiencias previas en la Ryder Cup, obviamente estoy encantado de volver a participar una vez más. Tengo muchas ganas de sentir ese flujo de adrenalina especial, la intensidad y la electricidad que solo la Ryder Cup puede traer. Estoy muy emocionado de ser parte de todo esto nuevamente", dijo el golfista de Hondarribia.

"Una sorpresa agradable"

“Fue una sorpresa muy agradable que Luke me lo pidiera. No me lo esperaba pero me encantó cuando llegó la llamada. Mi función será la misma que la del resto de los Vice Capitanes, es decir, apoyar y ayudar a Luke y a los 12 jugadores en todo lo que podamos, para que puedan rendir al máximo y poder recuperar ese trofeo.

“No tengo dudas de que Luke será un gran Capitán. Ha jugado en la Ryder Cup cuatro veces y ganó cuatro veces y, por lo tanto, sabe lo que se requiere para desempeñarse bien en el partido", dijo.

Por su parte, Donald dijo que “cuando piensas en José María Olázabal, inmediatamente piensas en la Ryder Cup. Aporta una pasión increíble y no podría estar más emocionado de tenerlo a bordo", comentó. “Él era mi capitán cuando jugué por última vez en la Ryder Cup, en Medinah en 2012, y disfruté muchísimo jugando para él ese año. Me eligió para jugar el número uno en individuales y eso fue muy gratificante", finalizó.