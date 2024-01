David Puig: “Sé que tengo el nivel para ganar en el LIV Golf”

El joven profesional de Golf Barcelona, David Puig, arranca una nueva experiencia en el equipo ‘Fireballs’ de Sergio García en el LIV Golf. David nos explica su experiencia en 2023 y sus planes para esta nueva campaña.

¿David, como se presenta este 2024 en tu nuevo equipo?

Bien, al final es una nueva oportunidad para mí, tener a Sergio como capitán me hace mucha ilusión, he mejorado mucho y es un equipo en el que puedo avanzar como profesional.

Explícanos un poco cómo se fraguó un poco tu pase de Torque a Fireballs…

Tenía un poco de idea de que podía suceder. Mi imagen como español pegaba más con Fireballs y que Carlos Ortíz se uniera a Torque, era un cambio que iba a ocurrir. No lo sabía, pero en los últimos dos o tres meses, sabía que se fraguaba ese cambio y ya me dijeron que no hacía falta que jugara el torneo donde se disputaban tres plazas para entrar en el LIV.

¿Cómo funcionan las ganancias de equipo?

Las ganancias de equipo se quedan para el equipo para gastos conjuntos como viajes, ropa, patrocinios o los caddies…no los ingresamos directamente los jugadores como mucha gente piensa. Solo los premios individuales.

¿Jugar con Sergio presiona más que hacerlo con Joaquin Niemann?

Bueno, no…es un punto extra de confianza de tener a Sergio como capitán. No deja de ser Sergio García, una leyenda, del golf español. Ser parte de su equipo es algo muy bonito. No creo que en mi persona se base en más presión por tenerlo al lado, al contrario.

Ya te has estrenado ganando en Singapur. Ganar en el LIV supongo que es el reto?

Ganar en el Asian Tour estuvo muy bien, pero sé que tengo el nivel para hacerlo en el LIV Golf y necesito que llegue esa semana buena y que las cosas salgan mejor de lo habitual. Si todo conjuga, estoy convencido que puedo ganar.

David Puig ganó su primer torneo en 2023, las Series Internacionales de Singapur / ASIAN TOUR

Después de tu gran año, supongo que estás satisfecho con la decisión que tomaste en su momento…

Sin duda, ha sido un gran año. Una primera parte que fue un tanto pobre pero un final firmé muy buenos resultados, para lograr esa primera victoria tan importante y acabar con fuerza.

¿Te sientes satisfecho de la decisión de unirte al LIV?

En aquel momento fue una decisión difícil, pero tomé las decisiones de cara a mi futuro, y soy feliz. Sigo teniendo todas las opciones y oportunidades que yo quiera, que es lo más importante.

¿Crees que LIV Golf y el PGA Tour van a unir sus caminos?

No lo sé. Se habla que van a llegar a un acuerdo pero todavía no está ahí. Será bueno si ocurre, que los mejores jugadores del mundo jueguen juntos y se aclare el ranking mundial, que no tiene ningún sentido para muchos jugadores del LIV que no pueden sumar.

¿Ver que Jon Rahm sigue el camino de LIV ha sido una sorpresa para ti?

Si, por supuesto. Al final, Rahm es un ‘pez gordo’ del PGA Tour y que se haya unido a esta liga nos va a ir genial. Había oído bastantes rumores antes de que firmara pero no puedo negar que me sorprendió cuando se hizo oficial.

Se comenta que Adri Arnaus podría estar en su equipo. ¿Cómo lo ves?

Mi sensación es que no ocurrirá. Creo que Rahm busca un equipo más estadounidense, algo más de Arizona, hay jugadores del PGA Tour que le pueden interesar, aunque si Adri se une finalmente sería fantástico, por supuesto.

¿Vas a seguir compitiendo en el Asian Tour en los huecos del calendario del LIV?

Si, va a ser un calendario similar al del año pasado. Han hecho un mejor trabajo con las International Series integrándolas en el Asian Tour. Me va a permitir jugar dos ‘Majors’ y con sus previas respectivas.

¿Qué planes tienes en los próximos días?

El día 9 voy a Miami para un rodaje para el LIV. Estaré unos 20 días en Estados Unidos acabando de pulir detalles. Es más por un tema redes sociales, aunque también será un momento para entrenar y empezar a preparar la temporada que arranca en Mayakoba.