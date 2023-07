Allisen Corpuz conquista el Abierto de EE.UU. y se lleva su primer 'major'

La estadounidense Allisen Corpuz conquistó este domingo el Abierto de Estados Unidos, su primer 'major', al firmar un -3 en la última jornada (seis birdies y tres bogeys) para un -9 en total.

Corpuz había terminado el sábado en la segunda posición a un golpe de Nasa Hataoka, pero la japonesa se vino abajo en la ronda definitiva con un +4 (un birdie y cinco bogeys) que la alejó del triunfo (-3 en total).

De origen hawaiano, Corpuz es la primera estadounidense en llevarse este 'major' desde 2016 y recibió la felicitación por Twitter del expresidente de EE.UU. Barack Obama.dpg dxe pmu

"¡Enhorabuena a mi paisana hawaiana Allisen Corpuz por ganar el Abierto de EE.UU.! Nos hiciste sentirnos a todos orgullosos", escribió Obama.

Congratulations to fellow Hawaiian Allisen Corpuz for winning the U.S. Women’s Open! You make us all proud — and look forward to a round at Kapolei! 🤙🏾