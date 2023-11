Stuani: "Vivimos un sueño del que no queremos despertar"

El ariete añadió que, si alguien le hubiera dicho en pretemporada que el Girona sería líder tras 12 jornadas, le hubiera respondido que estaba "loco" En una entrevista a los canales oficiales del club, Cristhian destacó que el Girona tiene al mejor entrenador que puede tener y "un grupo sensacional con una ambición brutal"

El capitán del Girona, Cristhian Stuani, reconoció este miércoles en una entrevista a los canales del club que el equipo, líder de LaLiga EA Sports en solitario con 31 puntos, está viviendo "un sueño" el que no quiere "despertar".

El ariete uruguayo añadió que, si alguien le hubiera dicho en la pretemporada que el Girona sería líder tras 12 jornadas, le hubiera respondido que estaba "loco".

También señaló que en el vestuario hay "una felicidad tremenda", pero a la vez "las ganas de dar un paso más y la mentalidad de seguir creciendo, de seguir consiguiendo cosas importantes y de seguir haciendo historia".

Stuani, de 37 años, destacó que el Girona tiene el mejor entrenador que puede tener, Míchel Sánchez, y "un grupo sensacional con una ambición brutal" y "una conexión especial entre todos los miembros del equipo".

"Eso hace que el Girona sea un equipo muy difícil de batir ahora mismo", resumió el internacional charrúa, quien destacó que el día a día de la plantilla es "increíble" y que el Girona debe "seguir trabajando fuerte" porque el equipo "ya no es la sorpresa" y porque es "aún más difícil mantener el nivel actual que llegar a donde se ha llegado".

Stuani subrayó las palabras humildad, trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero también matizó que el Girona no puede ponerse "la presión" de tener que ganar todos los partidos, "porque esto no va a suceder".

"Llegará un momento en el que el equipo sufrirá. Es que ya sufre para ganar partidos porque es normal. El Girona no es el Madrid, no es el Barça. Pero sí es un equipo que tiene alma, y eso no se consigue de la noche a la mañana", recalcó el capitán rojiblanco.