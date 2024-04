La relación del Girona con el Manchester City variará

Así como cada vez es más evidente la problemática que tiene el club para acondicionar el estadio de Montilivi, teniendo en cuenta que la UEFA prohíbe explícitamente las gradas supletorias -según el artículo 18, las gradas no pueden ser retráctiles y deben estar fijadas en un muro de carga con construcción permanente-, también queda claro que el Girona tendrá que adaptar su organigrama a las exigencias que marca el ente europeo para poder jugar cualquiera de sus competiciones.

En este aspecto, esto repercutirá directamente en la relación que tienen los rojiblancos con el Manchester City, ya que ambos clubes forman parte del conglomerado City Football Group (CFG). 'Diari de Girona' ha tenido acceso al reglamento de la UEFA Champions League, donde se estipula el vínculo que pueden tener los equipos participantes que formen parte de una multipropiedad.

De acuerdo con el artículo 5 sobre la integridad de la competición, el Girona debe poder certificar a partir del 3 de junio de 2024 que cumple una serie de criterios como, por ejemplo, no mantener o negociar valores o acciones con cualquiera otro club que participe en la UEFA (es decir, en la Champions League, la Europa League o la Conference League); no ser miembro de ningún otro club que participe en la UEFA; no estar implicado ni tener ningún poder en cualquiera de las funciones de gestión, administración y/o rendimiento deportivo de ningún otro club que participe en la UEFA... entre otros.

Por eso el Girona, que está a la espera de conocer con exactitud las condiciones, se verá obligado a variar su relación con el City para jugar en Europa -el gran objetivo de los de Míchel es estar en la Champions- el curso próximo. En estos momentos, los principales cambios que se plantean repercutirían directamente al Consejo de Administración que preside Pere Guardiola. En la actualidad, tres de los cinco consejeros (John MacBeath, Simon Cliff e Ingo Bank) también forman parte del City y, por tanto, deberían desvincularse de la entidad gerundense. El CFG, accionista mayoritario con un 47% de las acciones, debería quedar claro que no toma decisiones en Montilivi para cumplir con la normativa.

REGLAMENTO DE CESIONES

Otro ámbito que se vería afectado sería el de las cesiones de jugadores, debiendo encontrar una fórmula para no vulnerar el artículo 5 del reglamento de la UEFA. Desde el CFG, se ve con buenos ojos que Savinho continúe su crecimiento futbolístico a las órdenes de Míchel y, más aún, con el Girona compitiendo muy probablemente en la Champions. Pero es algo complicado.

Además, el contacto entre diferentes departamentos, como el patrocinio o el scouting, entre otros, se verá afectado hasta el punto de que será inexistente. Si la UEFA considerase que los clubes -Girona y City- no cumplen los criterios establecidos, el organismo especifica que solo uno de los dos podrá ser admitido en la competición europea. Si así fuera, participaría el equipo mejor clasificado en el respectivo campeonato nacional, aunque es obvio que nadie quiere llegar a ese punto.

El precedente del Leipzig y el Salzburgo en la UEFA

El reglamento de la UEFA se revisa y, de hecho, en los últimos años ha sufrido alguna pequeña modificación porque cada vez hay más multipropiedades en el mundo del fútbol. Uno de los precedentes más recientes que hay es el del Leipzig y el Salzburgo, dos clubs de una misma franquicia (Red Bull).

Fue en la temporada 2017/18, cuando ambos jugaron la Champions. La UEFA decidió admitir al Salzburgo, campeón de la Liga de Austria, y al Leipzig, subcampeón de la Liga de Alemania, tras constatar que no vulneraban el artículo 5 porque el dueño de Red Bull, Dietrich Mateschitz, reestructuró los clubs siendo sólo el propietario del Leipzig y participando en el Salzburgo como patrocinador sin ser propietario del mismo.