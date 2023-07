La primera reacción de Pablo Torre a su 'fichaje' por el Girona

"Muy ilusionado. Vamos juntos a por una gran temporada", escribió el cántabro en su cuenta de Twitter Su fichaje ha desatado la locura en Montilivi, donde esperan que pueda convertirse en un jugador clave para Míchel

Pablo Torre jugará en calidad de cedido esta próxima temporada en Montilivi, donde tienen depositadas muchas esperanzas en que el joven centrocampista cántabro pueda rendir al nivel que la pasada campaña lo hizo, por ejemplo, el atlético Rodrigo Riquelme.

"Muy ilusionado. Vamos juntos a por una gran temporada", escribió Torre en su cuenta de Twitter después de un mensaje del community manager del Girona en las redes sociales en el que le desafiaba en el buen sentido. "HERE. WE. GO,", rezaba.

Este mismo miércoles el Girona disputa un amistoso en Olot, pero parece prematuro que Míchel le pueda conceder algún minuto. Los aficionados rojiblancos, sin embargo, podrán ver los debuts de Savinho y Daley Blind (19:00 horas, Esport3).