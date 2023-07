Savinho y Blind, atracciones en el estreno en Olot

Pablo Torre podría tener minutos este miércoles en Municipal (19:00) Se reencontrará con su excompañero en el Racing, Joan Maynau, que habla maravillas de él

Que juegue o no PabloTorre esta tarde (19:00, Esport3) en Olot será decisión de Míchel. Quien sí que estará, será un viejo conocido de Torre, el jugador del Olot, Joan Maynau, que coincidió unos meses con él en el Racing de Santander la temporada 2020-21.

El jugador de Tossa de Mar fue testigo de primera mano de la explosión del nuevo jugador del Girona, que entonces tenía tan solo 17 años. Maynau vivió los primeros pasos de Torre con el primer equipo del Racing y enseguida tuvo claro que tenía madera de crack. "Lo tratábamos todos como nuestro hijo, porque era muy pequeño pero veíamos que tarde o temprano llegaría muy lejos", recuerda Maynau, que tenía entonces 24 años.

El 'selvatà' enumera las virtudes de Torre. "A pesar de que no destaca en el uno contra uno, es desequilibrante. Tiene muy buen pase y además gol, dice Maynau, que subraya que Torre tiene un "guante" en el pie derecho en los lanzamientos de falta. "A pesar de que es diestro, maneja muy bien la pierna izquierda". El otra gran valor del nuevo jugador del Girona es, para su excompañero, "la humildad". "Realmente es algo que me impactó. Tiene este ademán tímido y humilde, y realmente es así. Me sorprendió que fuera tan buena gente", confiesa.

Por características del mediapunta y por los gustos de Míchel, Pablo Torre está llamado a tener un papel importante en el Girona 23-24. "Necesita minutos y sentirse importante después del año en el Barça. Es un refuerzo interesante para el Girona. Les irá bien a los dos", se aventura a decir.

Maynau dejó el Racing en enero del 2021 para volver al Llagostera. Por su parte, Torre continuó creciendo en el club de su tierra hasta que el verano pasado el Barça lo fichó a cambio de cinco millones más unos variables que podrían hacer que llegara a veinte. En este sentido, Maynau recuerda que lo felicitó cuando firmó por el Barça pero reconoce que probablemente Torre le habrá perdido la pista. "Seguramente no sabe que juego en el Olot. Si coincidimos en el campo le diré ‘¿te acuerdas de mí?’ y a ver si me da la camiseta", dice Maynau, que ha llegado a La Garrotxa este verano procedente del San Andreu.

El partido de este miércoles será la puesta en escena del Girona 23-24. Blind, Savinho, los jóvenes que han subido a hacer la pretemporada con el primer equipo o los jugadores que vuelven de cesiones como Manu Vallejo (Oviedo), Ureña (Cartagena) o Pau Víctor (Sabadell) serán algunos de los alicientes de un duelo que llenará el Municipal 'garrotxí'.