Objetivo: clausurar el ‘Palco dels Sastres’

El Girona, los Mossos, la UdG y el Ayuntamiento, tras reunirse, han acordado medidas provisionales inmediatas para cerrar la zona de detrás del Gol Sur Preocupaba al club la acumulación de aficionados en una montaña con pocas condiciones de seguridad

En Segunda B, en Tercera y en Primera; en Vistalegre y también en Montilivi. La realidad es que el popular ‘Palco dels Sastres’ acompaña al Girona desde hace más de cien años, cuando se inauguró el estadio de Vistalegre en 1922 y, enseguida, la montaña de atrás se llenó de espectadores que veían el partido sin pagar.

Desde entonces, tanto en el antiguo campo como ahora, en Primera División en Montilivi, no ha faltado nunca el grupo de seguidores acumulados en un rincón que ven el partido gratis. De nada han servido los intentos del Girona de impedirlo, con lonas en los últimos años o plantando árboles, en el siglo pasado.

El ‘Palco dels Sastres’ vuelve a ser ahora noticia porque, con el equipo en Primera, se ha llenado mucho más en los últimos partidos, sobre todo a partir de la visita del Barça. Cerca de un centenar de personas ven los partidos en este sector.

De hecho, un reportaje de más de tres minutos del ‘Día Después’ en Movistar Plus puso todavía más en evidencia el problema que tiene -en este caso no el Girona, porque los terrenos donde está la gente no son suyos- sino el Ayuntamiento y la Universidad.

Reunión satisfactoria

En este sentido, hoy se han reunido las tres partes junto con los Mossos d’Esquadra para solucionar el asunto. De momento, la predisposición de todo el mundo es buena y hay sintonía, a pesar de que de la reunión no ha salido ninguna propuesta concreta.

Eso sí, desde el consistorio se respira la voluntad de encontrar un paquete de medidas inmediatas para después explorar otras más definitivas a largo plazo. Habrá que ver si para el siguiente partido en casa, contra el Almería dentro de siete días, ya se aplican dichas medidas.