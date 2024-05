Míchel: "A partir de mañana ponemos el contador a cero"

El Girona cerró de la mejor manera la Liga con una goleada ante el Granada en una auténtica exhibición de fútbol. Tras el duelo, el entrenador del conjunto gironí, Míchel, mostró su satisfacción, no tan solo por el partido, sino por una temporada histórica.

No obstante, en primer lugar, el entrenador del cuadro catalán quiso ponerse en la piel de los jugadores y técnicos del Granada por el descenso de categoría. "Me pongo en la piel de Sandoval y sé que no es plato de buen gusto, pero era nuestra responsabilidad era ayudar a Dovbyk y que la afición disfrutara con el equipo".

"Sé lo que es estar en esa situación y son momentos muy duros. Queríamos respetar al Granada como en toda la competición. Somos un equipo que ha buscado el gol por Dovbyk y lo siento mucho por el cuerpo técnico y la afición Granada", añadió Míchel.

Asimismo, el técnico madrileño expuso su alegría afirmando que lo logrado es "algo histórico y hay que disfrutarlo". Pese a lo conseguido, Míchel insistió en que "a partir de mañana ponemos el contador a cero". "Hay que volver a empezar, el fútbol es muy dinámico y quizás hay jugadores que no volvemos a ver", agregó.

Respecto a los tantos de Dovbyk que lo sitúan por el momento 'Pichichi' de la competición, el técnico explicó que "no podíamos preparar un partido para un solo jugador". Sin embargo, confesó que "en la segunda parte hemos focalizado más para intentar ayudarlo".