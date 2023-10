Míchel, insaciable pese al gran inicio

El técnico reconoció que el objetivo era sumar 20 puntos en el primer tercio de liga y llevan 19. “Es muy bueno por ahora, pero puede ser mejor” “Es un equipo muy complicado; muy compacto en ataque y defensa”, dijo sobre el Cádiz de Sergio González, al que se miden este sábado

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, admitió este jueves en rueda de prensa que su objetivo era sumar 20 puntos en el primer tercio de LaLiga -"más o menos en 13 partidos"- y suma 19 puntos después de ocho jornadas. Pese a estar a sólo una unidad de la meta, aseguró que "el primer tercio de competición es muy bueno por ahora, pero puede ser mejor".

"Si ganamos al Cádiz estaremos en una gran posición", apuntó el preparador rojiblanco sobre el duelo de este sábado en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz. Un partido que catalogó que "súper difícil", porque el conjunto de Sergio González es "un equipo muy complicado" y "muy compacto en ataque y en defensa".

Míchel afirmó que su equipo deberá dar su "mejor versión" para aspirar a ganar porque el Cádiz está "muy, muy bien trabajado", que "podría merecer algún punto más" y al que "es muy difícil meterle mano". El entrenador de los catalanes destacó que el Cádiz aún no ha perdido como local esta temporada y que es un equipo "muy directo" en ataque, con "una idea muy establecida" y con una transición y un juego a balón parado muy peligrosos: "Cuatro de los seis goles han sido a balón parado".

En un extenso análisis del rival, detalló que "el 40% de sus ocasiones vienen de centro" y que "es un equipo que no necesita muchos pases para llegar al gol: promedia 3,5 pases por cada posesión". En el plano defensivo, el técnico del Girona recalcó que "es uno de los equipos más cortos y más estrechos. Es difícil meter el balón dentro".

Convicción intacta

También señaló que la derrota contra el Real Madrid, la primera del curso, no ha hecho mella en la plantilla: "Perder con el Madrid está dentro de la lógica. La gente está con muchas ganas de jugar". El técnico añadió que no le ha reprochado nada al equipo "en cuanto a actitud, mentalidad y personalidad" y dijo que "podemos ganar, podemos perder, pero somos un equipo que siempre juega con la misma idea y no hay que cambiar". "Se aprende mejor de las derrotas porque cuando ganas el toque de atención es más difícil y después de perder el futbolista está más receptivo", argumentó.

Jhon Solís, Juan Carlos Martín y Borja García se han lesionado durante la semana y serán baja junto a Viktor Tsygankov, Bernardo Espinosa, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García. Portu aún no ha entrenado con normalidad tras la dura entrada de Nacho Fernández y es duda.