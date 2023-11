Lesión David López: Qué tiene y tiempo de baja

El capitán del Girona sufrió ante el Celta una lesión muscular en la parte trasera del muslo derecho Todo apunta a que volvería a vestirse de corto para el choque frente al Athletic de Bilbao el 27 de noviembre

Dentro de la sensacional campaña que está llevando el Girona de Míchel, una mala noticia en forma de lesión ha ensombrecido el panorama a orillas del Onyar.

David López, una de las referencias del equipo, fue sustituido en el minuto 45 del choque ante el Celta y sufre una lesión muscular que le mantiene de baja.

Esta temporada, el mediocentro reconvertido a central acumula 917 minutos jugados y dos dianas en las doce primeras jornadas de la competición liguera.

El futbolista del Girona no pudo completar los 90 minutos del encuentro ante el Celta de Vigo. Fue sustituido en el ecuador del choque y sufre una lesión muscular en la parte trasera del muslo derecho que le mantiene fuera de los terrenos de juego.

En la rueda de prensa posterior al duelo ante los vigueses, Míchel confirmó la lesión del zaguero: "David hablaba del isquio, y es una zona peligrosa. Él se conoce mucho, notaba una molestia continua. Esperemos que no sea una rotura, pero igual le perdemos dos semanas. Aún no he hablado con los médicos, ojalá no sea rotura y sea el mínimo tiempo posible".

En caso de estar de baja ese tiempo, David López reaparecería tras el parón de selecciones. Ya se ha perdido dos encuentros, el copero en Lepe (1-2) y el 2-4 en El Sadar.

Lo normal es que tampoco pueda estar ante el Rayo Vallecano en la decimotercera jornada del campeonato este fin de semana. En en ese caso, retornaría a jugar con la elástica rojiblanca de Montilivi ante el Athletic Club de Bilbao el 27 de noviembre.